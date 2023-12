El músico y exmiembro de The Smiths, Johnny Marr, lanzó una advertencia a través de su cuenta oficial de Twitter sobre la circulación de mensajes falsos generados por inteligencia artificial que aparentan ser emitidos por él.

Esta precaución ha causado revuelo entre sus seguidores, generando reflexiones y reacciones diversas.

En su mensaje en la red social, Marr expresó: «Solo una advertencia para que las personas estén atentas a mensajes falsos generados por IA, incluyendo mensajes de voz. Si alguien recibe uno, por favor, envíenme los detalles, ya que me gustaría tener un diálogo con la versión de IA de Johnny. Realmente espero que no sea más inteligente que yo… que yo», compartió el músico.

Just a warning to people to watch out for fake messages from me generated by AI, including voice messages.

If anyone receives one please send them my details as I’d quite like to have a dialogue with AI Johnny, who I really hope isn’t actually smarter than me…than I.

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) December 19, 2023