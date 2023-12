Con ironía reaccionó el líder de la UDI, Javier Macaya, a las últimas declaraciones de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien este jueves puso énfasis en la necesidad de acuerdos y llamó a la oposición a no darse «gustitos políticos».

«Los acuerdos deben introducirse en resultados e ir en directo beneficio a la población, de ayudar a las personas en su vida diaria. Y eso es lo que debemos aspirar y eso es lo que toda la clase política debiera colaborar», dijo la ex Mandataria, acotando que «gobernar es la capacidad de llegar a acuerdos y el que no los promueve o logra, no tiene la capacidad de ser Gobierno».

Consultado al respecto, el presidente de la UDI comentó que «el espíritu navideño nos trajo un regalo adicional, Bachelet en modo candidata. Yo creo que la palabra acuerdo ha sido demasiado manoseada en el último tiempo, yo lo que procuraría es que construyamos en base a lo que hay consenso técnico que funciona».

«La Presidenta Bachelet se equivoca en que los políticos podemos llegar a un acuerdo en temas que no son populares para la ciudadanía», acotó, aludiendo a la reforma de pensiones que propone a La Moneda.

Y agregó que «yo le pediría al Gobierno, en este caso a su precandidata presidencial, que están haciendo este llamado a acuerdo, cerremos los temas donde podemos avanzar».

«Curioso, viniendo de alguien que cuando gobernó demostró su completa incapacidad», manifestó a través de su cuenta de X el ex presidenciable de republicanos, José Antonio Kast.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, opinó que «hay que recordarle a la señora Bachelet que quienes nos gobiernan hoy día, durante muchos años, sostuvieron que ponerse de acuerdo, tener la política, los acuerdos que tuvimos durante los años 90, era hacer una cocina y estar de espalda a los chilenos. Por lo tanto, hoy día, que ellos nos llamen a ponernos de acuerdo en algo suena un poco incongruente, pero nosotros siempre hemos estado en disposición de conversar».

«Lo que pasa es que este gobierno ha llegado a refundarlo todo, y por lo tanto, cuando uno quiere partir de cero, claramente no produce puntos de encuentro. Tenemos que avanzar sobre lo que ya se ha construido», añadió Sauerbaum.

«El Gobierno se comporta con violencia intrafamiliar contra la oposición. Nos pega, hasta el propio Presidente nos dice cosas a través de los medios de comunicación, los ministros lo mismo, y después quieren que les demos besos y abrazos y le firmemos su reforma. Pero por favor, hay modos, hay formas, en política hay trato también. Y creo que ese trato se ha ido perdiendo por parte del Gobierno con la oposición. Por lo tanto, si quieren efectivamente llegar a acuerdo, bueno, bajemos el tonito y conversemos», afirmó el diputado Miguel Mellado (RN).

Macaya también cuestionó que Bachelet descartara que tras el Plebiscito del pasado 17 de diciembre se haya consolidado la actual Constitución.

«En las palabras de la Presidenta Bachelet uno adivina un ánimo de mantener este tema abierto, eso es malo para la estabilidad de Chile, es malo para la confianza y sobre todo cuando uno ha empeñado la palabra en política», sostuvo.

Sobre esto, el diputado Mellado expresó que «mire, primero, si se han rechazado ambas propuestas de la Constitución, una octubrista y otra derechista, la verdad es que los chilenos lo que quieren es la Constitución que está ahora, por lo tanto se equivoca la expresidenta. Están refrendando la Constitución del 80 de todas maneras».

/psg