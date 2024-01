Un grupo de expertas y expertos convocados por Culto se pronunció sobre las visitas más esperadas, en una temporada que tuvo desde los espectaculares shows de Pet Shop Boys y Roger Waters, al emotivo regreso de Pulp. En los chilenos destacó el retorno de Los Bunkers, en un año que también regresaron Los Tres en su formación original, además de los buenos trabajos de Mon Laferte y Álex Anwandter.

El 2023 estuvo marcado por los regresos discográficos de figuras internacionales, como Blur, Metallica, Lana del Rey y hasta un sorprendente nuevo álbum de los eternos The Rolling Stones (sin olvidar a Now and then, la última canción de The Beatles). Con las rearticulaciones de Los Bunkers y Los Tres, con su formación original, la escena chilena no escapó a la tendencia.

Más aún con los buenos discos facturados por dos de los nombres más destacados de la última década: el variopinto Autopoiética de Mon Laferte y el bailable El diablo en el cuerpo, de Álex Anwandter.

En tanto, la temporada de conciertos en el país estuvo marcada por la presencia de figuras de fuste: del pop de estadios de Pet Shop Boys, al regreso glorioso de Los Bunkers con shows de alto nivel, hasta las esperadas visitas de Pulp, Roger Waters, The Cure, Blur, Beck, entre muchas otras.

MEJOR DISCO INTERNACIONAL

1. Lana del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

“Este disco nos sumerge en el universo más íntimo de Lana del Rey, con una pluma cargada de emoción que indaga en el amor, el desamor, el deseo, la soledad, las inseguridades e incluso, pone al centro la historia familiar de la artista. Su melodiosa voz se nutre de su preciosa y desgarradora poesía y viceversa, a la vez que nos regala este viaje introspectivo dotado con su sonoridad y estética vintage, en donde conviven múltiples géneros. Coros, pianos orquestados, oscuras secciones de cuerdas y cientos de capas de voz permiten que piezas de cinco minutos suenen fluidas mientras imaginamos qué hay debajo del túnel”, Sofía Tupper, Radio Play.

2

2. Boygenius – The record

“En 2023, muchos podrían considerar que persistir con la música alternativa es un suicidio comercial. El trabajo de boygenius me parece digno de destacar, ya que además alcanzó una masividad poco común considerando el sonido particular del disco y los géneros que dominan en la industria hoy. The Record tiene una mezcla perfecta entre los estilos de sus tres integrantes, pareciera que ninguna pisotea a la otra, sino que se compenetran de manera perfecta. ¿Ocurre eso debido al cariño que se tienen y la amistad que comparten? Estoy segura de eso, y junto a con las letras, este disco también me parece un muy lindo testimonio de lo que significa la amistad”, Claudia Cayo, directora de Súbela Radio.

3. Blur – The ballad of Darren

“A cinco meses de haber despachado una nueva colección de temas con Gorillaz (Cracked Island), el inquieto Damon Albarn sorprendió no solo al reunir a su banda madre, sino también al editar un álbum tan valioso como su material que los hizo clásicos. Marcado por las reflexiones sobre el mundo actual y el quiebre matrimonial de su líder, los británicos despacharon el disco que necesitaban para despedirse en grande tras tres exitosos retornos a los escenarios”, Raúl Álvarez y Patricio Pérez, de La Rata.

Otras menciones: The Rolling Stones – Hackney Diamonds; Mitski –The Land Is Inhospitable and So Are We; Paramore – This is why; Jessie Ware – That! Feels good!; Olivia Rodrigo – Guts; Caroline Polachek – Desire I want to turn into you .

MEJOR DISCO CHILENO

1. Mon Laferte – Autopoiética

“Se trata del trabajo más conceptual de la chilena donde mezcla géneros musicales sin prejuicios. Aquí encontramos cumbia, bolero, tango, techno, así como también bases electrónicas, auto tune y guitarras eléctricas. Mon Laferte nunca había sonado tan hembra, erótica y crítica. Me encantó”, Bárbara Alcántara, editora general de Radio Concierto.