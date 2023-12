La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, encabeza con un 23,3% las preferencias presidenciales, subiendo 7,9 puntos al término del mes de diciembre. Según arrojó este jueves la última encuesta de Pulso Ciudadano, que mostró el escenario tras el Plebiscito del 17 de diciembre.

Le sigue en las preferencias presidenciales y menciones espontáneas, el ex presidenciable de republicanos José Antonio Kast con un 14,0%, lo que representó una baja de 4, puntos. En tercer lugar aparece la ex Presidenta Michelle Bachelet con un 9,3%, es decir, un alza de 5,2 puntos. Tras ella están el ex Mandatario Sebastián Piñera con 7,8% (-2,1%), la ministra Camila Vallejo con un 4,3%, el ex abanderado del PDG, Franco Parisi con un 2,0%, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter con un 1,9% y el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal con un 1,7%.

Ante la consulta sobre sobre los candidatos presidenciales por el cuál nunca votarían en las próximas elecciones, Kast obtiene un 33,2%, Bachelet un 9,2%, Vallejo un 6,3%, Matthei un 3,5%, Jadue un 4,7%, Piñera un 3,4%, y Tohá un 1,9%.

En tanto, el Presidente Gabriel Boric obtuvo una aprobación de un 26,5%, -0,6 puntos con relación al mes de noviembre 2023 (27,1%) y una desaprobación de un 57,1% de – 1,1 puntos respecto al mes pasado (58,8%). Un 16,4% no sabe cómo evaluar su gestión.

A juicio de la ciudadanía, los principales problemas del país son la delincuencia con un 52,4% de menciones, tras éste se ubica la corrupción con un 25,7%, la inmigración con un 24,3%, la inflación- alza de precios con un 21,1%, y el narcotráfico con un 19,3%.

Un 43,5% de la ciudadanía considera que la situación económica del país está muy mala/mala, un 43,0% la considera regular y un 12,4% la considera muy buena /buena.

De acuerdo al estudio, a un 45,7% de los hogares no les alcanza para cubrir los gastos del mes, a un 41,1% les alcanza justo y a un 9,4% le alcanza para ahorrar.

En tanto, un 44,1% de los hogares declara que ha sido víctima de algún robo, asalto o intento de robo o asalto, ya sea fuera o dentro del hogar durante los últimos 3 meses.

Finalmente, un 44,0% de la ciudadanía se siente muy feliz/feliz con su vida en general. Un 32,7% se siente medianamente feliz y un 25,3% se siente poco/nada feliz.

/psg