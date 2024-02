El día más romántico del año ya está aquí y, si hay algo en lo que la música es toda una experta, es en el terreno del amor. Razón de más para acompañar San Valentín al ritmo de las canciones más especiales y perfectas para dedicar a las personas más importantes de nuestra vida, incluso más allá del sentimiento de pareja. Desde los clásicos e imprescindibles como I will always love you de Whitney Houston, con el que ya enamoró al mundo entero en la película El Guardaespaldas, hasta los sonidos más actuales de la mano de Camila Cabello y Shawn Mendes, Ricky Martin o Ana Guerra.

En HOLA.com hicieron esta recopilación de diez temas ideales para que tu playlist de San Valentín sea perfecta.

Canciones imprescindibles en el día del amor que se han convertido casi en himnos internacionales del romanticismo y, en un día como San Valentín no pueden faltar los ritmos de los clásicos. Sonidos que, a día de hoy, siguen llegando directamente al corazón.

I will always love you de Whitney Houston

La banda sonora de la película El Guardaespaldas es una declaración de amor en toda regla y una de las canciones más reconocidas de Whitney Houston, cantante que, incluso ha vuelto a los escenarios en forma de holograma.

Nothing else matters de Metallica

Puede que las baladas de los más rockeros sean las construidas con más amor. Una canción icónica de la banda que James Heatfield escribió para su mujer y que, posteriormente, ha sido versionada en multitud de ocasiones como hizo Lucie Silvas o la propia Shakira. El mensaje más claro imposible: nada más importa.

Love of my life de Queen

Cuando el título de una canción se traduce como «amor de mi vida» ya hay poco que añadir. Un tema extraído directamente desde los sentimientos más profundos de Freddie Mercury hacia Mary Austin, la mujer que lo acompañó durante toda su vida y a quien él consideró su verdadero amor, independientemente de su abierta homosexualidad. Canciones con historia perfectas para crear más.

Que me quedes tú de Shakira

Corría el año 2001 cuando la colombiana Shakira entonaba por primera vez esta declaración de amor. Una letra en la que da igual todo lo malo que ocurra alrededor, siempre y cuando la persona a la que uno quiere esté a nuestro lado.

Time of my life, BSO de la película Dirty Dancing

¿Quién no recuerda los míticos pasos de baile Patrick Swayze? Una canción que se llevó el Oscar a ‘mejor canción original’ en el año 1987 y que a día de hoy sigue de plena actualidad entre los repertorios más románticos. Si, como dice la canción, «nunca antes te habías sentido de esta forma» quizás termines haciendo el mítico porté final de la película.

San Valentín con los ritmos más actuales

El amor en todas sus formas continúa siendo el tema estrella dentro del universo pop con ejemplos de canciones tan imprescindibles como Someone like you de Adele, All of me de John Legend o Just the way you are de Bruno Mars. Sin embargo, hemos recopilado algunos de los lanzamientos musicales del último año para dar un soplo de aire fresco a la playlist de San Valentín para que sorprendas a esa persona tan especial con los sonidos más actuales.

Mi persona favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello

Ambos artistas han vivido un año absolutamente triunfal, Alejandro Sanz con un Premio Grammy incluido, y esta canción ha sido una de las más especiales dentro del proyecto #ElDisco. Un tema para dedicar a los seres más queridos, ya sea pareja o no y defendiendo la diversidad del amor. El propio Alejandro le dedicó este tema a su hija, como la persona que ilumina sus días, y Camila Cabello a su hermana. ¿Acaso hay un amor más incondicional que el de la familia?

10.000 hours de Justin Bieber y Dan + Shay

Si hay un artista experto en hacer declaraciones públicas de sus sentimientos hacia su esposa, ese es Justin Bieber. Un tema acompañado por un videoclip con las imágenes más tiernas entre Hailey Baldwin y él, que acababan de celebrar su segunda boda en el momento de la grabación. Pero no son la única pareja que dan rienda suelta a su amor en el vídeo, ya que, se ve hasta como la pareja de Shay le anuncia su embarazo. «Pasaría 10.000 horas y 10.000 más, eso es lo que pasaría aprendiéndome tu dulce corazón. Quizás nunca llegue, pero voy a intentarlo. Ya sean 10.000 horas, o el resto de mi vida, voy a amarte», ¿te atreverás a cantar estos versos en el día de los enamorados?

Desde que te vi de David Bustamante y Ana Guerra

Fue una de las combinaciones más sorprendentes del 2019 y en la que, ambos ex concursante de Operación Triunfo, sacaron a flote su versión más tierna y no por ello menos bailable. Una bachata que explora los sentimientos tan especiales que aparecen cuando uno se enamora.

Tiburones de Ricky Martin

¿Hasta dónde serías capaz de llegar por la persona más importante de tu vida? Ricky Martin lo tiene muy claro en su último sencillo: nadaría con tiburones. Con un ritmo suave y lento, puede convertirse en la aliada perfecta para San Valentín.

Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello

No cabe duda de que Camila Cabello y Shawn Mendes han sido una de las parejas estrellas del año pasado, revolucionando por completo el mundo de la música y causando furor con sus románticas performances, donde la pasión estaba a flor de piel. Y todo ello gracias, precisamente, a esta canción: Señorita.

/gap