La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseguró este martes que “hay avances” en la indagatoria por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, ocurrido la semana pasada.

“Yo considero que son significativos. Pero creo que no hay que calificarlos demasiado, hay avances y hay que dejar a la fiscalía trabajar”, afirmó Tohá en entrevista con Tele 13 Radio.

La ministra planteó que el secreto de la investigación es en favor de la víctima y aseguró que el que no se pueda informar de las pesquisas “no quiere decir que no pase nada”.

“En estas cosas no puede haber transparencia, así de simple. Está prohibido por quien lleva a cargo la investigación que es la fiscalía y no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápidos y más efectivos en el trabajo que está haciendo la fiscalía. No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada”, argumentó la secretaria de Estado.

Ojeda, un opositor al gobierno de Nicolás Maduro que fue expulsado del Ejército de su país acusado de sedición y que residía en Chile en calidad de refugiado, fue sacado de su hogar, en un edificio de departamentos de Independencia, por sujetos con acento venezolano que irrumpieron en el inmueble durante la madrugada del miércoles 21 de febrero, caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones. Lo metieron a la fuerza a un automóvil y no se han conocido noticias de su paradero desde entonces.

“Hay avances. No puedo dar ningún dato y quien puede empezar a abrir la información de la investigación es la fiscalía, no es el gobierno. Quien lleva a cargo las investigaciones en Chile es la fiscalía, quien decreta el secreto es la fiscalía y lo que hace el gobierno es colaborar con la fiscalía”, enfatizó Tohá.

La investigación es de carácter reservado y la desarrolla el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, encabezada por el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros.

El gobierno, en tanto, pidió a la PDI un equipo de dedicación exclusiva y con trabajo 24/7 para ubicar al exmilitar.

