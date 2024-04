A dos semanas de la derrota por la presidencia del Senado, Pedro Araya (PPD) – la carta del oficialismo para liderar la Cámara Alta- analizó el escenario político tras el quiebre del acuerdo de gobernabilidad que llevó a la derecha a la testera y a la dirección de las comisiones más relevantes.

En una entrevista con La Segunda, Araya dijo que «hay que reconocer que el Ejecutivo no entendió qué estaba pasando. Más allá del tema de la presidencia, quedó en minoría en el Senado (…) no haber leído eso (…) fue un gran error».

Al ser consultado específicamente por el rol que jugó la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que está a cargo del socialista Álvaro Elizalde, dijo que «del minuto que perdimos la mesa, la Segpres no pudo haber cumplido bien su trabajo, se pierde manera frontal la mayoría en el Senado, claramente hay un problema en la Segpres».

En esa línea, agregó que «dependiendo de lo que pase en la mesa de la Cámara, el Presidente debería evaluar la continuidad del comité político. Si se pierde la Cámara, al Gobierno del Presidente Boric se le acabaron las reformas transformadoras que le prometió a Chile. Lo que va a tener es una mera administración del país».

Si bien apuntó a que «la Segpres y el Gobierno tiene que hacer las gestiones necesarias para salvar la mesa» de la Cámara de Diputados, el riesgo de perder la dirección de la Corporación es evidente.

Según parlamentarios oficialistas, Demócratas ya habría notificado que no continuarán en el acuerdo administrativo, mientras que los legisladores del Partido de la Gente reclaman que es su turno presidir la Cámara – y no del Partido Comunista – de lo contrario, pactarán con la derecha. Sin estos votos, el oficialismo no tendría la mayoría absoluta que necesita para llegar a la testera.

En ese complejo escenario para el Ejecutivo, Araya planteó que «creo que el Gobierno tiene que dar por perdido el proyecto de reforma previsional y el de reforma tributaria. Si tenemos una reforma previsional va a ser maquillada, favorecerá a la industria, no se hará cargo del fondo: Mejorar las pensiones. En la tributaria probablemente también vamos a ver maquillaje».

Además de la presidencia del Senado, la derecha se quedó con la dirección de la comisión de Trabajo y en la próximas semanas se espera que los senadores de Chile Vamos censuren al actual presidente de la instancia, Ricardo Lagos Weber (PPD), para también dirigirla. Mientras que en Cámara, si es que llega a ganar la oposición, se podría modificar las composiciones de las comisiones a favor de la derecha en perjuicio del oficialismo.

Araya no es el único que ha cuestionado al rol de Elizalde, también lo hizo el diputado Rubén Oyarzo (PDG) quien planteó que «esperamos que el Gobierno y el oficialismo, y sobre todo la Segpres, cumplan la palabra porque si no van a tener que tomar medidas como que el ministro Elizalde renuncie por no haber hecho bien su trabajo».

Cabe recordar que cuando el oficialismo perdió el Senado, el senador Iván Flores (DC) dijo que «Gobierno tomó palco». Asimismo, Fidel Espinoza (PS) señaló que «pudo haber habido una participación mayor del Gobierno para llenar posiciones y haber ayudado a solucionar el conflicto desde el comité político, cosa que al parecer no se logró».

/psg