Este 2024 Chile ha sufrido uno de los otoños más lluviosos en los últimos años, y con la reciente llegada del invierno las lluvias se seguirán haciendo presente. Eso sí, habrá “una pequeña tregua” esta semana, según señaló la directora subrogante del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Alicia Cebrián, aunque advirtió que las bajas temperaturas se dejarán sentir en gran parte del país.

La autoridad informó que “el panorama para esta semana en términos meteorológicos es que vamos a tener una pequeña tregua entre tanto sistema frontal que hemos venido enfrentando”, destacando que ya van “casi siete semanas consecutivas con sistemas frontales”.

Cebrián señaló además que el reciente evento meteorológico que se sintió desde la Región de Coquimbo a La Araucanía, afectó principalmente a la región del Biobío y fue de los que más “daños y afectación dejaron en personas y viviendas”.

Según las últimas cifras emitidas por Senapred, 1.864 personas resultaron damnificados en la Región Metropolitana a raíz del último sistema frontal y 11.855 viviendas resultaron con daños en todo el país, mientras 838 se mantienen en evaluación.

En las próximas horas se presentará un nuevo temporal en la zona sur del país, el que podría dejar precipitaciones “desde el Maule al sur y quizás algunas precipitaciones también aquí en la zona central pero en montos muy menores”, señaló la directora. Sobre las temperaturas, advirtió que serán bajas esta semana producto del sistema frontal que se avecina.

En ese sentido, la directora hizo un llamado a la población a “cuidarse, a no exponerse de manera innecesaria”. “Que haya dejado de llover, no significa que no sigan existiendo zonas donde pueden haber eventuales riesgos de deslizamiento, el terreno está muy reblandecido, producto de la cantidad de precipitaciones que hemos tenido en nuestros sistemas frontales, por lo tanto el llamado sigue siendo la precaución”, sostuvo.

