Este martes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió nuevamente al listado que le entregó -en 2023- al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con 75 nombres de venezolanos que pertenecerían al crimen organizado y que fueron detenidos en esa comuna.

La jefa comunal afirmó que se habrían entregado antecedentes de detenidos involucrados en casos como el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, de un secuestro en Los Vilos, de responsables de robos de relojes Rolex en Vitacura, de un robo que sufrió el diputado Hotuiti Teao (Evópoli) y de responsables del crimen del mayor Emmanuel Sánchez.

Puntualizando en el caso de Ojeda, Matthei aseguró que “uno de ellos participó en el secuestro”, aunque dijo “no tener claro” si se trata de las dos personas que se encuentran prófugas fuero del país.

“Nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que estuvo detenida un año. Un año en que no hubo diligencia rápida. En que finalmente el juez de garantía le dio permiso para irse a su casa, no sé, en la noche o algo así. No duró dos días y ya se había salido del país. La forma en que entran y salen del país es algo impresionante. Pero nosotros tenemos personas comprobadamente que hemos tenido detenidas, o que sabemos que pertenecen a este grupo, y que está entre los nombres que hemos dado y que han participado en todos estos crímenes”, aseveró en diálogo con Radio Duna.

Pese a la insistencia de Matthei, Monsalve aseguró durante la misma mañana que, de los tres sospechosos por el crimen de Ojeda, “ninguno de estos nombres están en el listado que nos entregó la alcaldesa”.

“Por lo tanto, si es que ella dice que tiene el nombre de alguien que participó y que no son estos tres, estos tres no están en el listado, tendría que darlo a conocer”, emplazó en diálogo con Radio Cooperativa.

/psg