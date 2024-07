Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, continúa con su intensa campaña de concienciación sobre la demencia frontotemporal (FTD), una condición que afecta al reconocido actor desde febrero de 2023. En ese sentido, emplea sus redes sociales para informar sobre los esfuerzos de sensibilización y recaudación de fondos destinados a enfrentar esta enfermedad.

Una de las iniciativas más destacadas es la del basquetbolista Spencer Cline y su futuro cuñado Paul, quienes han emprendido un viaje en bicicleta a través de Estados Unidos. Este proyecto busca recaudar fondos y generar conciencia sobre la FTD.

“¡Esto es una locura! Pero ese es el efecto que el FTD deja en nosotros. Nos apasiona y nos motiva para trabajar por el cambio y para que nos vean. Déjenme decirles algo, ¡los vemos Spencer y Paul! ¡También puedo ver que ustedes están recibiendo cobertura de los medios de comunicación!”.

Heming Willis ha decidido patrocinar este viaje con un dólar por cada milla (1,61 km) recorrida. Y pensó que a su marido le agradaría enviarles buenos deseos: “Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que se acuerden de hidratarse’. Lo secundo. Manténganse fuertes y seguros ahí fuera. Estoy muy orgullosa de ustedes”.

Estas últimas declaraciones de Heming han hecho que varios usuarios comiencen a teorizar que Bruce ya no es capaz de articular palabra, pues a pesar de estar con su esposa prácticamente todo el tiempo, parece que no fue posible que le compartiera un mensaje preciso para Cline y su cuñado. Hasta el momento, Heming no ha respondido a estas teorías.

Durante su participación en la Conferencia Educativa AFTD 2024, celebrada el 3 de mayo, Emma Heming habló sobre el impacto positivo que tuvo para su familia hacer público el diagnóstico de Bruce.

“Pude respirar. Podía exhalar y sentir cómo me quitaba un peso de encima”, expresó, mencionando que esta revelación les permitió buscar el apoyo necesario.

La demencia frontotemporal es un trastorno neurológico que afecta principalmente las áreas frontal y temporal del cerebro. Esta condición se caracteriza por una variedad de síntomas, incluyendo dificultades en la comunicación, cambios en el comportamiento social, alteraciones en la toma de decisiones, problemas con la planificación y organización de actividades diarias. La FTD es la forma más común de demencia en personas menores de 60 años.

Qué dijo Emma Heding sobre el estado de salud de Bruce Willis

A principios de marzo, Emma Heming criticó la forma en que la prensa enfoca las enfermedades neurocognitivas. “Necesito que la sociedad deje de asustar a la gente para que piense que una vez que reciben un diagnóstico de algún tipo de enfermedad neurocognitiva eso es todo”, manifestó en un video en sus redes sociales.

A través de su plataforma Make Time, ella se ha enfocado en la salud cerebral, especialmente en mujeres, subrayando la importancia del apoyo comunitario entre los cuidadores.

“Bruce siempre creyó en utilizar su voz en el mundo para ayudar a los demás y concienciar sobre temas importantes tanto en público como en privado”, sostuvo Emma. “Sabemos de corazón que, si hoy pudiera, querría responder llamando la atención de todo el mundo y conectando con aquellos que también se enfrentan a esta enfermedad debilitante y a cómo afecta a tantas personas y a sus familias”.

Además, aseguró que el actor “siempre ha encontrado la alegría en la vida y ha ayudado a todos los que conoce a hacer lo mismo”. Por lo tanto, considera significativo el apoyo y el cariño que reciben de otras personas.

“Nos ha conmovido tanto el amor que todos han compartido por nuestro querido esposo, padre y amigo durante estos momentos difíciles. Su continua compasión, comprensión y respeto nos permitirán ayudar a Bruce a vivir una vida lo más plena posible”, expresó.

Heming Willis compartió en redes sociales un tributo que resalta la fortaleza de su relación pese a los desafíos que enfrentan. “Hay tristeza y dolor… Pero comienzas un nuevo capítulo”, afirmó en una de sus publicaciones.

Cómo fueron los comienzos de la enfermedad de Bruce Willis

Antes del diagnóstico de FTD, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, una condición que afecta la capacidad de comunicación. Desde ese momento, la familia ha recibido un amplio apoyo por parte de fans y seguidores.

Emma Heming señaló que ser defensora de esta causa le ha ofrecido un sentido de poder y control en su vida: “Ser capaz de usar mi voz para mi familia y estar al servicio de la próxima familia es empoderador y ha hecho que este viaje sea soportable”.

La esposa de Willis enfatizó que la comunidad y el apoyo mutuo entre los cuidadores es fundamental para enfrentar este tipo de enfermedades. “La comunidad lo es todo”, afirmó. Con estas acciones, ella busca cambiar la percepción de la FTD y otras enfermedades neurocognitivas, ofreciendo un mensaje de esperanza y fortaleza.

