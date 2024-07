La vida nunca deja de sorprendernos y últimamente hemos sido testigos de muchos expertos que con cargos o títulos destacados, está llevándonos a ser el hazme reír en todas partes del mundo, donde nuestro país era considerado el mejor del Sudamérica y hoy no sabemos si llorar o reírnos de tanta estupidez en boca de partidos de extrema izquierda que nos gobiernan y sus socios que lo permiten.

En el ámbito previsional, se está discutiendo como mejorar las pensiones, donde se quiere a toda costa, implementar una reforma previsional, que va en el sentido contrario a lo que las personas quieren y merecen. La ministra Jara, del partido comunista, en una reunión con diputados, emitió una frase, dentro de otras, donde señala que, van a modificar algunas normas del D.L. 3.500 e incorporarán, para subir las pensiones, el “lenguaje inclusivo”, como si con ello, las pensiones aumentarán considerablemente, es burlarse de los hombres y mujeres que trabajan al sol, con frio, con lluvia, con nieve, con calor, en altura, bajo el mar, introduciendo esa ideología que no resiste análisis.

Dicho lo anterior, yo me pregunto, que están comiendo, fumando o bebiendo, los integrantes de este gobierno, de su coalición de extrema izquierda, también sus socios y amigos invitados a debatir, algo tan importante como son las leyes, que nos están convirtiendo en un circo de payasadas, y eso es muy respetable y se agradece, a quienes conforman el grupo circense que con trabajo y esfuerzo profesional, nos dan alegría, no solo a los niños, sino a todas las personas, y por lo mismo, se pide seriedad a quienes no son parte del querido rubro del circo.

Cuando se dice que el congreso tiene su prestigio en el suelo, estas frases de lenguaje inclusivo para mejorar las pensiones como también los pescados sintientes, para la ley de pesca, están dejando de manifiesto que la juventud está siendo permeada con una ideología que los transforma en personas sin raciocinio, preocupadas solo del pensamiento de los productos del mar, que son nuestro alimento y por otra parte, no les importa el asesinato del niño que está por nacer, es la ideología de una política fracasada y decadente.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

