La ministra de Salud, Ximena Aguilera, desdramatiza la puesta en venta del holding Banmédica por parte de su controlador norteamericano UnitedHealth Group. La secretaria de Estado comentó que el hecho no se puede ligar a los impactos que vivieron las isapres tras los fallos de la Corte Suprema por tabla de factores y la posterior tramitación de la ley corta para dar cumplimiento a estos.

“Ellos han dicho que la situación dentro del continente no genera las expectativas de ganancias que ellos quisieran tener”, dijo la ministra Aguilera al ser consultada sobre el tema en un punto de prensa.

Así, la secretaria de Estado respaldó su punto bajo que UnitedHealth Group también puso en venta sus operaciones en Sudamérica.

Sobre los efectos de las medidas impulsadas por el Estado que están relacionadas con las isapres, la ministra Aguilera destacó el contenido de la ley corta para enfrentar la crisis en la salud

“Acá ha habido una situación también relacionada a lo que sucedió durante la pandemia, que fue ya, en el gobierno anterior, cuando se fijaron los precios, o el tema de la cobertura de la extensión de la licencia postnatal, y justamente las sentencias de la Corte Suprema, y la ley corta lo que permitió es dar una respuesta a aquello, permitiendo que hoy no estén intervenidas las isapres. Así que esa es la relación que hay en la ley corta”, comentó ante las posibles críticas tras el anuncio de venta de UnitedHealth Group.

“Si no hubiese habido una ley corta, estaríamos en una situación mucho peor en relación con las isapres”, agregó.

De esta forma, la secretaria de Estado puso paños fríos sobre el hecho de la venta y planteó que existen los resguardos en post de las cobertura de los afiliados: “Si no hubiese habido una ley corta, estaríamos en una situación mucho peor en relación a las isapres, en el sentido no solo de querer vender, situación que ha ocurrido en otras circunstancias (…) estos son procesos largos y hay ciertas garantías desde el punto de vista de la regulación chilena, que no afectan a las personas cuando se vende la cartera”.

“Si no hubiésemos adelantado, por ejemplo, el reajuste, o no tuviéramos las medidas que nosotros hemos definido, los plazos de pago para la deuda, el cumplimiento de la sentencia. Si no hubiera una ley, habría sido realmente, desde nuestro punto de vista, muy catastrófico para la industria. Y esa fue la razón que motivó al gobierno a presentar el proyecto de ley”, comentó la ministra de Salud para defender el actuar del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la materia.

Por otro lado, la secretaria de Estado también actualizó respecto a los planes de devolución de la isapres para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. “Los planes fueron entregados por algunas isapres y ya están siendo revisados, otras justamente pidieron prórroga”, comentó.

