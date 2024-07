El presidente de la UDI, Javier Macaya, sorprendió al desmentir uno de los principales antecedentes que trascendieron respecto de la condena por abusos sexuales en contra de su padre, Eduardo Macaya.

En polémicas declaraciones, el senador dijo estar del lado de su padre, que aún corre la presunción de inocencia y cuestionó la grabación que fue clave para el juicio condenatorio.

Frente a las críticas, este lunes Macaya reafirmó su postura y fue más allá: aseguró que la denuncia no fue realizada desde la familia, y que no fueron las nietas de su padre quienes lo acusaron.

“NO SON LAS NIETAS”

“Todo el mundo habla con una liviandad. A ver, hablan de parentescos, que además vulnera derechos específicos de los niños. La persona que hace esta denuncia no es una persona de mi familia, y tampoco puedo estar entregando detalles de situaciones que no tienen que ver con el caso y no debieran ser de interés público, porque hay menores involucrados”, manifestó en Radio Pauta.

“Mi familia está súper unida detrás de este tema, absolutamente unida”, afirmó. “Las acusaciones que se hacen no son de una persona de mi familia”, agregó.

Consultado por su entrevistadora si no son las neitas quienes denunciaron a su abuelo, Macaya respondió: “No, no. Le digo expresamente que no y se lo descarto. Yo nunca he mencionado eso, pero no son las nietas”.

“Es una persona ajena a la familia que yo asumo y entiendo, porque conozco el caso y las razones por las que lo hace… pero reitero, yo soy súper respetuoso de la labor que tiene que hacer el Poder Judicial, pero no, o sea, tajantemente le digo que no, no es así”, juró.

/psg