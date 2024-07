El candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes (RN) apuntó contra la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien se ha manifestado en contra de la construcción de una cárcel de alta seguridad en una zona urbana de la comuna.

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, Desbordes cuestionó que realmente estuviera en contra del proyecto y aludió que su postura respondía a fines electorales. En esa línea, manifestó que “me sorprende que la alcaldesa de Santiago no supiera de este proyecto, porque cuando uno es el alcalde de una comuna, y sobre todo de la capital, y el subsecretario de Justicia (Jaime Gajardo) es tu compañero de partido y tienes a la vocera, y que no le hubieran avisado a la alcaldesa me sorprende que no haya un mínimo de deferencia”.

Y añadió: “Quizás no es un tongo que van a hacer la cárcel, pero están aprovechando esto para echarle una manito a la alcaldesa que en las encuestas está perdiendo”.

“Puedo ganar incluso con Aldo Duque compitiendo”

Desbordes también abordó la posibilidad de que el resto de la oposición no logre acuerdos para competir en la capital y deba enfrentarse a otras cartas opositoras en las municipales. Hasta ahora, el abogado Aldo Duque –apoyado por el Partido Social Cristiano– sigue incomodando a la coalición con su candidatura por el sillón municipal.

El militante de Renovación Nacional indicó que tiene apoyo transversal desde Demócratas a Republicanos, por lo mismo la competencia que se ha levantado fuera de esos partidos no es amenazante.

Desbordes señaló que ha conversado muchas veces con Duque para recalcar que “el ideal es que vaya un solo candidato de oposición”, pero indicó que no puede forzarlo a bajar su postulación.

“Yo estoy de candidato porque los números muestran que puedo ganar incluso con Aldo Duque compitiendo. Por eso, soy el candidato de hoy, no otros. Entonces yo estoy programado pensando que Aldo va a ir, pero si decide dar un paso al costado yo se lo agradecería muchísimo”, expreso en el programa.

