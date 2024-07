El timonel interino de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, se refirió al reciente cargo que asumió en la testera de la tienda gremialista.

Y es que luego de las críticas a la defensa que hizo el expresidente de esa colectividad, el senador Javier Macaya a su padre Eduardo Macaya Zentelli, condenado por abuso sexual de menores, Macaya se vio forzado a dejar el cargo y Ramírez fue el elegido para asumir ese rol.

Bajo ese marco, reconoció que se le había sorprendido el apoyo que recibió por parte de su partido para ser el nuevo líder de la UDI, ya que para él, la persona obvia que debía tomar el mando era el secretario general de esa colectividad, el diputado Juan Antonio Coloma, quien rápidamente desechó esa idea debido a que prefirió mantenerse centrado en las negociaciones electorales.

En ese sentido, Ramírez señaló que tomó el cargo con mucho “sentido de responsabilidad”. Por lo mismo, sostuvo que si en diciembre, mes en que se realizan los comicios internos del partido, la UDI “considera que es bueno que yo continúe, voy a continuar”. De todas formas marcó que si se “abre un debate acerca de otros nombres, es algo muy sano”.

Caso Macaya

El parlamentario también se refirió a los nuevos antecedentes que reveló Mega sobre el proceso judicial que envuelve al padre del senador Macaya.

Y es que según el medio citado el expresidente de la UDI tuvo un rol en la estrategia judicial de su padre como testigo de la defensa, y bajo ese marco habría cuestionado a una de las víctimas.

Así las cosas, la ministra vocera de gobierno criticó esta situación y acusó que “Macaya está del lado del padre y no de las víctimas”.

En ese sentido, Ramírez acusó que existía un “aprovechamiento político” por parte de algunos ministros del gobierno.

“El error que cometió Javier Macaya y que él reconoció fue haber hecho algo que la ley prohíbe para quienes estamos en el poder legislativo y para quienes tenemos responsabilidades políticas, que es inmiscuirnos y comentar aspectos procesales de un juicio que esté en curso. Y este juicio en particular no solamente está en curso. Este juicio, además, es reservado justamente porque involucra a menores. Nosotros ni siquiera sabemos de qué edad son los niños o niñas. No sabemos su identidad”, dijo.

En esa línea, a raíz de la declaración de la ministra Vallejo al respecto, señaló que “el gobierno no puede, por un lado, decir que Javier Macaya cometió un gravísimo error al comentar un juicio abierto y al mismo tiempo comentarlo dos o tres días después a propósito de estos nuevos antecedentes. Eso no es consistente”.

“Cuando tenemos ministros que hablan del caso para sacar provecho político y que revelan partes de la causa, ellos mismos están revictimizando a estas personas con provecho político”, cerró.

