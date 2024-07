En un reciente episodio del programa de Meganoticias Ahora, “Los Libros Que Leo”, de Rafaella Bremer, la periodista Ivonne Toro, quien recientemente reveló una confesión de nuevos crímenes de Hugo Bustamante, condenado por el asesinato de Ámbar Cornejo, conversó sobre su libro “La niña Ámbar”, basado en la historia de la menor asesinada.

En el espacio, la profesional abordó las confesiones que le hizo la madre de Ámbar, Denisse Llanos, así como sus motivaciones tras el brutal crimen, pues le aseguró que a la menor “la matamos porque queríamos la plata del IFE”.

Además, Toro evidenció la frialdad de Denisse Llanos, sobre quien señaló que “no se arrepiente” del daño que le provocó a su hija, exponiéndola a abusos físicos, psicológicos y sexuales, además de ser cómplice de su asesinato, pues para ella “lo peor es que está sola” en prisión.

Respecto a la perspectiva de Denisse Llanos sobre el crimen de Ámbar, Toro afirmó que «me quedó la sensación de que no se arrepiente, porque en algún minuto, en una conversación, ella me dice: ‘lo peor de todo esto es que ahora estoy sola’. Hay una niña que fue asesinada que es su hija… Hay una mujer que hoy está sola, que es su madre, pero para ella lo peor es que ella está presa, sola y no puede conversar, no puede pasarlo bien».

«Esa es una estructura de personalidad de Denisse, de ser incapaz de ver al otro como alguien que merece respeto y cuyo dolor debe ser considerado. En el caso de Ámbar no es solo una desidia, es una intervención permanente para evitar que la niña fuera feliz», sostuvo.

Lo anterior, lo contrastó con el trato de Ámbar a su madre, indicando que la menor siempre quiso no causarle problemas a su mamá. “Cuando ella denuncia a su primer agresor sexual, su dolor es que perjudicó a su mamá. Ella, frente a este desamor absoluto por parte de Denisse, responde con cariño, más allá de que el trato de ella fuera agresivo”.

En la misma línea, manifestó que “existe el mal absoluto. Sin ninguna justificación, cuando ellos (Denisse y Bustamante) me explican por qué matan a Ámbar y me dan sus tres razones, con una frialdad absoluta, además, Denisse diciéndome: ‘también la matamos porque queríamos la plata del IFE’. Tú lo ves y dices, hay cosas que no tienen una explicación”.

El 29 de julio del años 2020 fue el día en que Ámbar Cornejo fue brutalmente asesinada. Fue el trágico desenlace de una vida, en la cual durante 16 años, la adolescente tuvo que soportar un sinnúmero de maltratos físicos, psicológicos y sexuales a los cuales se encontró expuesta a causa de su propia progenitora.

La periodista Ivonne Toro, quien durante cuatro años realizó una investigación de la vida de Ámbar, además de recopilar testimonios de Denisse Llanos y Hugo Bustamante, revela cómo empezó a indagar en la historia de Ámbar.

«El asesinato de Ámbar fue muy brutal y muy cubierto por los medios de comunicación, nos enteramos de esta información, y yo me enteré como todo el mundo del horror que involucró su muerte, pero con el paso de los días me fui enterando también del horror que fue su vida», señaló.

Toro asegura que Ámbar era «una niña que fue vulnerada desde muy pequeña, que dio todas las señales de alerta al Estado, al servicio de protección, los tribunales de familia, para que la protegieran… No se protege a esta niña, y en paralelo, se deja libre a un sicópata en el 2016, cuando había cumplido 11 años de una pena que debiese haber sido de 27».

«Ámbar era una sobreviviente. A los tres años, Ámbar llega a un centro de menores por negligencia materna, había muerto su hermana, una lactante de tres meses (…) Esta estadía de cerca de un año se transforma en una pesadilla para ella», subrayó.

