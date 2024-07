Las encuestas electorales en Venezuela muestran una amplia ventaja para el candidato opositor Edmundo González Urrutia sobre el dictador Nicolás Maduro, de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo con una ventaja que supera el 20%, de acuerdo con varias de las más prestigiosas encuestadoras.

Delphos, ClearPath Strategies, Consultores 21, Poder y Estrategia, ORC Consultores y Datanálisis, coinciden en esta tendencia, a pesar de que las cifras exactas pueden variar ligeramente entre ellas.

Delphos

En el más reciente sondeo de la firma Delphos, presentado por su director, Félix Seijas, ante un foro del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, los resultados han revelado una significativa ventaja a favor del candidato Edmundo González en cualquier escenario de participación. Según el estudio, González, quien hasta hace tres meses era casi desconocido, obtiene una intención de voto de un aplastante 59,1% contra el 24,6% del actual presidente Nicolás Maduro.

El estudio, cuya metodología y resultados fueron ampliamente discutidos durante el foro, muestra que la diferencia entre ambos candidatos oscila entre el 20% y el 34% a favor de González, dependiendo del escenario de participación considerado. “La ventaja de González es contundente, sobre todo teniendo en cuenta su anonimato hace unos meses”, expresó Seijas. Destacó también la rapidez con la que el candidato ha logrado penetrar en el imaginario de los votantes venezolanos, una situación que plantea nuevos retos para el oficialismo.

Uno de los detalles que más llamó la atención del sondeo fue la amplia ventaja que González tiene sobre Maduro. Según Félix Seijas, “esta diferencia muestra una clara disposición del electorado a optar por un cambio, pese al control que el gobierno pueda intentar ejercer en el proceso electoral”. La intención de voto de 59,1% a favor de González, reflejada en el sondeo, es un indicador significativo del descontento generalizado con la administración actual.

ClearPath Strategies

Para la encuestadora, ClearPath Strategies, con una intención de voto del 59%, González supera significativamente al actual mandatario Nicolás Maduro, quien registra un 33%.

El margen de ventaja de González ha mostrado un crecimiento constante durante los meses previos a la elección. En abril y mayo, mantenía una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre Maduro. Dicha diferencia se incrementó a 21 puntos en junio y, en las últimas mediciones de julio, alcanzó una ventaja de 26 puntos.

El diplomático ha conseguido consolidar su base y, según el sondeo, obtiene el apoyo del 66% de los votantes denominados ‘ni-ni’ (forma como se le llama en Venezuela a los votantes indecisos), aquellos que no se identifican ni con el chavismo ni con la oposición. Este grupo ha incrementado en un 13% su apoyo a González desde junio. Contrariamente, Maduro solo logra atraer el 6% de estos votantes.

Uno de los factores clave en el incremento del apoyo a González ha sido su capacidad para unir a más del 90% de los partidarios autoidentificados de la oposición, consolidándose como la opción más viable para enfrentar al oficialismo. “Ha consolidado más del 90% de los partidarios autoidentificados de la oposición y obtiene el apoyo del 66% de los votantes ‘ni-ni’,” señala el informe.

Consultores 21

Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21, una empresa dedicada a la investigación de mercado y opinión pública desde hace 39 años, proporciona un análisis que sugiere un escenario favorable para la oposición. Cabrera explicó que si las condiciones actuales se mantienen y no se producen cambios significativos, el panorama electoral se inclina a favor de la oposición.

Cabrera destacó que los sondeos actuales muestran una clara ventaja para Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Según Cabrera, las encuestas indican que González tendría una intención de voto que varía entre el 55% y el 60%, mientras que Maduro se situaría entre el 25% y el 28%. Esta brecha es significativa y parece difícil de cerrar para el régimen actual.

No obstante, Cabrera también advirtió que el régimen posee mecanismos de control social que podrían permitirle reducir esta diferencia en la intención de voto. Subrayó que aunque la diferencia entre ambos candidatos es amplia, la dictadura podría usar diversas estrategias para “rebanar poco a poco algunos puntos de diferencia”. Esto supone que, pese a la ventaja de la oposición, el resultado aún podría verse influenciado por acciones de última hora desde el oficialismo.

Las posibilidades de que el candidato opositor pierda son mínimas. Actualmente, la diferencia de intención de voto entre González y Maduro oscila entre el 25% y el 30%, una brecha que, de mantenerse, apunta a una clara victoria para la oposición.

Poder y Estrategia

Según una encuesta de Poder y Estrategia, dos de cada tres votantes venezolanos quieren un cambio, expresando su deseo de alejarse del modelo chavista.

El 65 % de los encuestados tiene una imagen negativa del dictador, en comparación con solo un 32 % que mantiene una opinión positiva. Esta diferencia notable resalta la insatisfacción de una gran parte de la población con la gestión actual. Por su parte, González Urrutia, logró obtener una imagen positiva del 57 % de los encuestados.

María Corina Machado emergió con una favorabilidad aún más alta, siendo positiva para el 61 % de los participantes de la encuesta. No obstante, su imagen negativa es del 36 %, lo que señala una fuerte aprobación comparada con otros candidatos y demuestra un respaldo significativo a su postura y propuestas.

Un aspecto crucial de esta encuesta es la determinación de los votantes de González Urrutia. Según Poder y Estrategia, más de tres cuartos de sus seguidores han mostrado una firme resolución de superar cualquier adversidad. “La determinación de los seguidores de González Urrutia por anteponerse a las adversidades es palpable”, destaca el estudio.

ORC Consultores

Por su parte, la encuesta realizada por ORC Consultores ha revelado un panorama electoral que favorece al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Según los datos, González Urrutia cuenta con un 59,6% de intención de voto, mientras que el actual presidente, Maduro, obtiene un 12,5%. Esta diferencia representa un margen significativo de 47,1 puntos porcentuales.

La intención de voto y la afiliación política de los encuestados fueron aspectos clave investigados en el estudio. Un 55,2% se identificó con la oposición, y dentro de este grupo, el 31,6% apoya a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Además, el 14,7% de los opositores no se alinea con ninguna facción política específica pero votaría en contra del chavismo, mientras que el 8,9% es opositor pero no apoya a la PUD. En contraste, un 11,4% de los participantes se declaró oficialista: el 10,4% respalda a Maduro, el 0,2% no apoya a ningún partido pero votaría por un chavista, y el 0,9% es chavista de izquierda aunque no apoya a Maduro.

El estudio también analizó los sentimientos respecto a las próximas elecciones presidenciales. En junio, un 69% de los encuestados se mostró esperanzado y el 66% se declaró motivado. Por otro lado, el 28% manifestó estar desmotivado y el 23% se sentía desesperanzado. Comparado con marzo, la esperanza aumentó en 8 puntos porcentuales, mientras que la desesperanza disminuyó del 33% al 23%.

Otro segmento crucial de la encuesta abordó la disposición a votar. Se empleó una escala del 1 al 10 para medir la certeza de los encuestados de participar en las elecciones, donde 1 implica “estoy seguro de no ir a votar” y 10 significa “estoy totalmente seguro de ir a votar”. El 37,29% de los participantes se posicionó en el nivel 10, asegurando que definitivamente votará, mientras que el 5,78% se ubicó en el nivel 1, lo que indica que no votará. Los restantes encuestados se distribuyeron entre los niveles intermedios de la escala.

Datanálisis

Según datos de Datanálisis, la brecha entre González y Maduro es considerable, situándose en más del 20%. Igualmente, Luis Vicente León, presidente de la consultora, afirmó que el resultado de las elecciones del domingo será decidido por otros factores menos tangibles, como la capacidad de movilización de los votantes. León explicó: “El chavismo apuesta a que sus estrategias de movilización y organización le surtan efecto como otras veces y den vuelta una elección presidencial en los papeles más en contra que nunca”. Aunque no descarta la posibilidad de un “megafraude”, asegura que el costo potencial para el gobierno sería sumamente alto.

En su análisis, León agregó: “La encuesta te da información, pero no te proyecta resultados. Entre la preferencia y el voto está la abstención, la movilización, el control institucional y la presión que se genera. Yo puedo querer votar por González, pero si me amenazan con perder mi empleo, puedo terminar votando por quien no quería”.

León ha destacado que el chavismo confía en que sus estrategias tradicionales de movilización y organización tendrán éxito en esta contienda electoral, a pesar de las desventajas aparentes.

Según Datanálisis, se espera que la participación electoral supere el 70% del electorado dentro del país, lo que equivale a aproximadamente 12 millones de personas. “La encuesta te da información, pero no te proyecta resultados”, aclaró León, subrayando que existen otros factores cruciales a considerar, como la abstención, la movilización, y el control institucional. “Entre la preferencia y el voto está la abstención, la movilización, el control institucional y la presión que se genera”, indicó.

Para León, el verdadero desafío radica en la capacidad de los candidatos para movilizar a sus bases de apoyo. “Yo te puedo decir que quiero votar a Edmundo González, pero si vienen, me amenazan que voy a perder mi empleo, hay un tipo en el centro de votación, no hay un testigo opositor… yo puedo terminar votando por quien no quería”, destacó. Estas variables, según León, son igualmente determinantes en el resultado electoral.

La historia reciente del chavismo muestra una capacidad significativa para revertir situaciones electorales adversas mediante una organización robusta y una movilización efectiva. Sin embargo, el contexto actual presenta desafíos sin precedentes para el gobierno de Maduro, quien enfrenta un clima de descontento generalizado y una crisis económica severa.

Las elecciones presidenciales en Venezuela se llevarán a cabo este domingo y, conforme a la normativa vigente, está prohibido publicar encuestas sobre preferencias electorales durante esta semana. Esta medida es un reflejo del entorno restrictivo que caracteriza al país en materia de libertad de prensa, situación que ha llevado a que Venezuela ocupe el puesto 156 de 180 en el índice mundial de libertad de prensa.

La prohibición de publicar encuestas electorales en Venezuela tiene como objetivo controlar el flujo de información antes de las elecciones. Este tipo de medidas no es nueva en el país y forma parte de una serie de regulaciones que limitan la labor periodística. La clasificación de Venezuela en el índice mundial de libertad de prensa, así como el cierre masivo de medios, refleja la magnitud de las restricciones. Estos cierres han dejado a la población con acceso limitado a información variada y objetiva, obstaculizando su capacidad de tomar decisiones informadas.

Durante los últimos 20 años, más de 400 medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela, lo cual ha empeorado la capacidad de la prensa para operar libremente. En el transcurso de la reciente campaña electoral, que cerró este jueves, aproximadamente cien opositores fueron detenidos. Estos opositores sostienen que hay un diálogo con el chavismo para una eventual transición de poder. Sin embargo, María Corina Machado ha lanzado una advertencia: “si el chavismo no entrega el poder, puede haber una nueva ola migratoria”.

