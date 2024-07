Tras la divulgación del primer boletín de los comicios presidenciales en Venezuela por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador al dictador Nicolás Maduro con el 51% de los votos, bajo denuncias de irregularidades por parte de la oposición, líderes de la comunidad internacional expresaron su preocupación por el fraude ocurrido en el país caribeño.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, exigió un recuento “justo y transparente” de los votos. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que “es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas”.

Además, Blinken expresó su “seria preocupación” de que el resultado no refleje la voluntad popular. También elogió al pueblo venezolano por participar en la elección “a pesar de los grandes desafíos y las serias preocupaciones sobre el proceso”.

“Elogiamos su valentía y su compromiso con los principios democráticos frente a la represión y la adversidad”, añadió.

Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio calificó los comicios presidenciales en Venezuela como “la farsa más predecible y ridícula de la historia moderna”. Entretanto, la congresista María Elvira Salazar también condenó el proceso, señalándolo como un “insulto al pueblo venezolano” y asegurando que tanto el Congreso como la Casa Blanca lo denunciarán.

“La comunidad internacional lo denunciará. No será tan fácil esta vez. No podrá sostener esta agresión”, advirtió.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, también emitió fuertes críticas contra el régimen chavista, cuestionando la veracidad de los resultados electorales publicados por el CNE.

“La comunidad internacional y, sobre todo, el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y del proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, declaró.

Otro de los mandatarios de la región en pronunciarse fue el argentino, Javier Milei: “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”.

A través de su cuenta de X, adelantó que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”

El ex presidente colombiano Andrés Pastrana también reaccionó ante los anuncios: “¡En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un Golpe de Estado al desconocer la voluntad popular!”, afirmó.

A esta declaración se sumó el también ex mandatario colombiano Iván Duque, quien aseguró que en las elecciones presidenciales venezolanas hubo un robo y pidió a la comunidad internacional que no reconozca a Nicolás Maduro como presidente.

“El robo se ha consumado: el tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina Machado y Edmundo González”, manifestó.

El canciller peruano, Javier González-Olaechea, también expresó su rechazo a los resultados, asegurando que su país “no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”.

“Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”, publicó González-Olaechea en la red social X.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou señaló que no reconocerá el resultado anunciado por el chavismo. “El proceso estuvo viciado”, expresó en un comunicado.

“¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales”, señaló el jefe de Estado uruguayo. “El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, concluyó el uruguayo, uno de los más críticos mandatarios regionales del dictador venezolano.

La queja de Lacalle Pou se suma así a la de Álvaro Vargas Llosa, hijo del ensayista y periodista hispanoperuano Mario Vargas Llosa, quien denunció que en estas elecciones no se entregaron copias de las actas en numerosos centros de votación y se impidió la entrada de testigos de la oposición al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según Vargas Llosa, “anunciar un resultado que contradice unos sondeos a pie de urna que dan una victoria abrumadora a la oposición” es un indicio claro de un fraude electoral ya preparado.

“La comunidad internacional debe reaccionar con contundencia. Todo dependerá, en última instancia, de que aparezcan, al interior del régimen, facciones dispuestas a darle la espalda al tiranuelo de Miraflores, negarse a cohonestar este fraude monumental y reprimir a sus compatriotas, e iniciar una transición negociada. No está dicha, ni mucho menos, la última palabra”, concluyó.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que ve “con muchas dudas” los resultados electorales.

”Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo”, puntualizó Arévalo de León en un mensaje a través de sus canales oficiales.

”Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso, son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca, deben defender el voto de los venezolanos”, añadió el gobernante de 65 años.

Costa Rica también expresó su rechazo a los resultados anunciados por la dictadura chavista. En un comunicado difundido a través de la plataforma X, el presidente de esa nación, Rodrigo Chaves, calificó de “fraudulento” el proceso comicial que declaró vencedor a Maduro.

“El gobierno de Costa Rica rechaza categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta,” se lee en el texto.

“Trabajaremos con los Gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo”, agrega.

Panamá, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reclamó este lunes que “la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada” en los comicios presidenciales de Venezuela, porque es “mucho más importante tener la razón y los votos para la victoria” que ser declarado ganador.

”Con la democracia se come, se educa, se cura, y se puede perder también. En una elección lo importante no es solo que te declaren ganador, es mucho más importante tener la razón y los votos para la victoria. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, afirmó Martínez-Acha en su cuenta oficial de la red social X.Y concluyó: “¡Por el bienestar y la reconciliación del pueblo venezolano, ya basta!”.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió este lunes a Venezuela que garantice una “total transparencia” en el escrutinio de los votos tras las elecciones en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador.

“El pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Su voluntad debe ser respetada. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales”, señaló Borrell en una publicación en la red X.

En España, la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, preguntó al Gobierno de su país si va a denunciar “el fraude” en las elecciones de Venezuela.

“¿Y el Gobierno de España? ¿No tiene nada que decir? ¿No va a denunciar el fraude? ¿No va a defender la voluntad democrática del pueblo venezolano?”, ha expresado la popular en un mensaje a través de X (antes Twitter), citando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Tras el cuestionamiento, el ministro de Exteriores español, Jose Manuel Albares, pidió “calma” y cuestionó la victoria de Maduro.

“La voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificable”, sentenció a través de un mensaje en la red social X. Y al ser preguntado en una entrevista en Cadena Ser sentenció que “hay que esperar a que todo el mundo tenga acceso a los resultados”.

“Queremos una total transparencia y por eso pedimos una publicación de las actas mesa por mesa”, apuntó.

También en el viejo continente, el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, expresó este lunes “muchas dudas” por el desarrollo de las elecciones en Venezuela y pidió “acceso a las actas” electorales, tras el anuncio de la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato.

“Tengo muchas dudas sobre el desarrollo regular de las elecciones en Venezuela. Solicitamos resultados verificables y acceso a las actas: ¿El resultado que anuncia la victoria de Maduro refleja realmente la voluntad del pueblo?”, escribió Tajani en un mensaje en sus redes sociales.

/psg