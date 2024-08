El dólar cerró sus operaciones más líquidas de este lunes anotando una fuerte alza y quedando cerca de los $955 en el mercado cambiario local. Esto, en una ajetreada jornada para los mercados del mundo, en medio de los temores por una posible recesión en Estados Unidos.

Lo anterior, generó que las bolsas del globo -incluida la chilena- cayeran bruscamente, lo mismo ocurrió para las criptomonedas y materias como el cobre. Desde Nueva York hasta Europa y Asia, el mercado bursátil ha sufrido un duro golpe.

Así, en medio de ello, el billete verde escaló $7,4 en la sesión de hoy, quedando en puntas de $953,9 vendedor y $953,6 comprador. Eso sí, moderó las alzas con las que operaba a inicios de sesión, con una escalada de hasta $15, influido en buena medida por la fuerte caída en el precio del metal rojo.

Pablo Hasbún estratega de mercados XTB Latam, comentó que «el dólar internacional se encuentra en una jornada bajista, con caídas cercanas a los 0,48%, debido a caídas estrepitosas en el empleo (en EE.UU.) y datos de ISM mejor de lo esperado».

«Esto debido a que el mercado se encuentra muy temeroso frente a una posible recesión en vez de un aterrizaje suave, todo ya que el empleo el día viernes salió muy por debajo de lo esperado provocando grandes caídas por preocupación», añadió.

En cuanto al cobre, remarcó que «se encuentra en una jornada bajista, con caídas cercanas a los 1,97%, esto debido a las preocupaciones sobre la economía China, que no logra repuntar».

«El mercado mira esta situación con mucha atención ya que si China mantiene esta tendencia de bajo crecimiento, podría afectar directamente al resto de las economías, acentuando el posible escenario de una recesión en EE.UU», agregó Hasbún.

En tanto, Renato Campos, analista de GHTrading, aseveró que «a pesar del temor que se respira en el mercado y que obliga a considerar al dólar como un refugio seguro en la región, el dólar no consolida frente al peso chileno y termina la sesión con ganancias parciales por debajo de $960 por dólar».

«El escenario alcista persiste mientras el mercado se encuentra en modo ‘risk on’ (percepción generalizada de riesgo bajo en los mercados financieros) por lo que no descartamos continuar viendo avances mayores para el cruce», expresó Campos.

No obstante, destacó «el ajuste positivo que experimenta el índice ISM de empleo en el sector no manufacturero correspondiente a julio, el que brinda una perspectiva adelantada de la economía y este sector en particular, despejando en parte las dudas que el mercado considera para con la economía estadounidense».

