El presidente del Senado, José García Ruminot, abordó la posibilidad de aprobar la idea de legislar la reforma previsional que busca tramitar el gobierno del Presidente Gabriel Boric, para mejorar el sistema de pensiones y que aún no avanza en su trámite legislativo, asegurando que se debe avanzar en su discusión.

Las declaraciones de la autoridad se dieron en el programa Influyentes de CNN Chile luego de que la semana pasada se cayera la votación en general de la idea de legislar la reforma en la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta, a la par, desde el gobierno presentaron en la instancia un documento con 45 puntos para fijar un marco en la discusión en particular y que sirva de insumo para permitir que el proyecto se discuta.

En ese sentido, el senador fue consultado sobre la discusión de la iniciativa, asegurando que “en lo personal, yo soy partidario de que aumentemos la cotización, que podamos aumentar finalmente el ahorro previsional, porque eso es garantía de mejores pensiones”.

“Por lo tanto me gustaría que el proyecto que está en discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social pueda aprobarse y pueda despacharse, pero no cualquier proyecto. Y aquí voy a lo siguiente: ¿qué recibimos de la Cámara de Diputados? Yo he dicho que es un verdadero cascarón”, planteó García.

Sin embargo, aseguró que “por esta insistencia que ha habido de que se vote la idea de legislar, yo no veo que idea de legislar más allá que de tener una reforma previsional, pero sin contenido, eso es como nada”, al tiempo que destacó el trabajo de la comisión técnica.

“Lo que creo es que nosotros no podemos engañar a la ciudadanía, porque podríamos votar en la comisión la idea de legislar, luego en la Sala y después se cae todo el contenido. Entonces, lo que hemos planteado es la revés: construyamos los acuerdos, construyamos los contenidos”, recomendó para avanzar en la reforma propuesta por el gobierno.

Requerido sobre el documento presentado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que incluye 45 puntos, afirmó que “yo repito, me gustaría que esta iniciativa de reforma previsional vea la luz. Necesitamos ponernos de acuerdo. No soy partidario de que votemos una idea de legislar que está prácticamente en blanco. Soy partidario de que le demos contenido, soy partidario de que luego de que acordemos los principales contenidos de la reforma, la votemos. Puede ser en general y en particular. Espero que ese sea el camino”.

“Respecto al documento que presentó el ministro Marcel, es un documento largo, lo estoy leyendo, pero en esto quiero ser responsable. Me voy a juntar en las próximas horas con los técnicos porque la reforma previsional es algo muy complejo. Es algo que va a perdurar en el país por los próximos 30, 40 años, entonces tenemos que ser muy cuidadosos”, sostuvo.

Por último, el senador García afirmó tener “nuestra mejor voluntad, nuestra mejor disposición. Los senadores que integran la Comisión de Trabajo están con ese ánimo, están con esa voluntad. Yo creo que hay dos cosas muy importantes: que no nos descalifiquemos a través de la prensa (…) y luego también que se den los tiempos para que se estudien los temas. Uno puede decir ‘se ha demorado mucho’, y es verdad, comparto con eso. No quisiera que pase para el próximo gobierno, pero el objetivo tiene que ser una buena reforma, no cualquier reforma”.

Fórmula 3, 2, 1

En ese contexto, el senador García también fue consultado por la nueva forma de distribuir el 6% de cotización adicional, que ahora quedaría en un 3% cuenta individual, 1% para solidaridad y un 2% para préstamos de solidaridad que serán devueltos por el Estado.

“Me parece razonable, tenemos que estar muy seguros de cómo se devuelve, con qué tasa de interés porque también esos recursos van a tener una tasa de interés de tal forma que tiene que tener reajustabilidad. Imagino que eso se va a expresar en UF y sobre la UF una tasa de interés”, afirmó respecto a la última propuesta.

En ese punto, expresó a título personal su experiencia en el sistema antiguo de pensiones y que consideró un “bono de reconocimiento” al traspaso a las AFP, el cual sí se cumplió.

“(…) Yo no le tengo miedo a eso. Si podemos asegurar de que esas platas de cuando llegue el momento de jubilación de los trabajadores que se van a ver afectados por esta situación, si eso está suficientemente garantizado, me parece una buena norma”, afirmó el presidente del Senado.

