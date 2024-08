El candidato a alcalde de Chile Vamos por la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, fue agredido durante la tarde de este martes, en la intersección de las avenidas Bremen con Estrella Solitaria. Según relató, recibió dos golpes que lograron aturdirlo durante un momento.

El hecho ocurrió cuando el ex ministro de Desarrollo Social se encontraba con su equipo grabando unos videos de algunos daños provocados por el último sistema frontal que golpeó a la capital y conversaba con unos vecinos.

En eso, “cuando estábamos hablando, siento de que del otro lado de la calle gritan ¡el Frente Amplio va a ganar! No alcancé ni a siquiera a girar quién fue, cuando siento que me pegan un golpe en el cuello y otro combo en la espalda que muy fuerte y me desestabilizó“, relató a Las Últimas Noticias.

De acuerdo al candidato, su agresor estaba con otra persona y trató de pegarle a un vecino. Luego, intentó arrancarse, pero fue interceptado por otras personas, quienes impidieron que se subiera a un taxi.

Finalmente, el sujeto (45 años), identificado como Marcelo Araya, fue aprehendido hasta que llegó Carabineros y lo llevaron detenido. Contaba con antecedentes de una amenaza.

Sichel: “Los delincuentes no pueden ganar la calle”

Sichel constató lesiones en un centro asistencial cercano por “violencia física”. Según la misma publicación, que tuvo acceso al documento, este indica que tuvo un “leve dolor en la región lateral derecha de cuello, se evidencia eritema y leve edema”.

Tras el ataque, el ex presidente del Banco Estado dijo que “lo primero que quiero hacer es un llamado a la paz, la política no puede transformarse en una guerra de bravas. Tiene que ser un espacio para encontrarnos y no para destruirnos”.

“Gallos como este reportan el nivel de polarización que tiene Chile, yo nunca contribuí a eso. Mira, Ñuñoa era una comuna en paz, de clase media, de gente que se encontraba y también en dinámicas del estallido social. No podemos terminar con atentados porque alguien piensa distinto y voy a trabajar porque Ñuñoa sea un punto de encuentro“, sostuvo.

“Quiero seguir pudiendo salir a la calle sin miedo y de frente, ahora más que nunca, los delincuentes no pueden ganar la calle“, afirmó Sichel.