Atribunales acudió la familia de un niño de 6 años que habría sido víctima de preocupantes episodios de acoso escolar, de parte de sus compañeras, al interior del Colegio Internacional SEK.

Fue la apoderada de otro alumno quien alertó por Whatsapp a los padres de este niño, que había sido golpeado en sus partes íntimas por parte de una de sus compañeras de curso, en el Colegio SEK Austral, ubicado en Peñalolén, reportó La Tercera.

Era abril de 2023 y poco a poco se fueron enterando de otros episodios similares y decidieron presentar una demanda civil en contra del colegio, al no recibir respuesta satisfactoria.

En la acción judicial se detalla que, “a través de varios apoderados, los padres de G. se enteraron de una serie de episodios similares de acoso, bullying y tocamientos en los genitales de su hijo, lo que no era algo aislado, sino una constante desde hace prácticamente 2 años, principalmente ejecutados por parte de una niña, de su mismo curso” y también de otras compañeras.

En uno de los hechos descritos, el niño “fue arrojado por esta misma niña de su clase contra el suelo, golpeándose fuertemente en la cabeza (…) La niña lo tomó por espalda y lo arrojó contra el suelo”.

En otro momento, la compañera de G. “lo tomó por detrás, le agarró de ambos brazos y comenzó a girarlo cada vez más fuerte y de pronto lo soltó, por lo que el menor se golpeó fuertemente la cabeza en el suelo. Al preguntarle al niño, por qué dejó hacerse eso, respondió que, al estar en clase, creía que era una actividad obligatoria”.

Esperan indemnización

Los padres afirmaron que no recibieron apoyo del colegio y les negaron trasladarlo a otra sede. Más aun, al hablar con la tutora del colegio, ésta calificó todo como “un juego de niños” y no como “un caso de grave acoso escolar y, por qué no decirlo, incluso de abuso sexual”, como señaló el abogado de la familia en la acción judicial.

Un mes después optaron por cambiarlo a otro colegio, pero finalmente decidieron irse a vivir a Valencia, España, país de origen del padre. Hoy esperan que la acción judicial le otorgue una indemnización cercana a los 160 millones de pesos, principalmente por el daño moral al menor.

En el intertanto, la Superintendencia de Educación amonestó al establecimiento y los sostenedores se han defendido de la demanda asegurando que se ha faltado a la verdad, que sí adoptaron procedimientos y apuntaron al “proceso de maduración” y “exploración” de los niños a esa edad.

/psg