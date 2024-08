El ministro de Energía, Diego Pardow, abordó las compensaciones que se deben realizar a los clientes afectados por los prolongados cortes de luz que ocurrieron luego del sistema frontal, destacando que podría haber cuentas que, «dependiendo del consumo», registren cero pesos.

En primer lugar, y en diálogo con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado afirmó que «es importante entender que aquí hay distintas compensaciones involucradas y una de ellas que tiene que ver simplemente con la energía no suministrada, que si nos entregan los datos de facturación, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) la puede calcular rápido, y si no se objeta, si no se litiga, ese cálculo podría estar en la próxima boleta que reciban las personas. Ese es nuestro objetivo, tratar de que la próxima boleta que reciban las personas ya se refleje ese descuento en las cuentas».

Luego, detalló que la reparación no es solo por «lo que estuvo sin luz, porque lo que estuvo sin luz a un costo de razonamiento multiplicado por 2, o sea, dependiendo del consumo de las personas estamos hablando de que debería ser un descuento significativo e, incluso, cuentas en cero (pesos). Dependiendo del consumo eso es lo que debería ocurrir».

En cuanto a las otras compensaciones, dijo que «tienen que ver con la reposición de los artefactos electrónicos que fueron dañados, los alimentos, la pequeña y mediana empresa que perdió su materia, su mercadería, sus materiales de trabajo, eso tiene un carril distinto. Una parte de aquello tiene que ver con los procedimientos que ya está iniciando el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que, particularmente en el caso de una distribuidora ya está trabajando en aquello, y en el caso de la de las otras ha invitado a acercarse, y si no se acercan, va a haber una demanda colectiva, eso es lo que ha mencionado el director del Sernac y a ellos se agregan también otro tipo de compensaciones que procedan en el caso las pequeñas y medianas empresas que, supongo, será a través de la justicia civil».

«Si confiáramos en su palabra, no estaríamos en esta situación»

Por otro lado, la autoridad fue consultada respecto a si cree que Enel es una empresa confiable para prestar el servicio.

En primera instancia respondió que «la situación en la que estamos nos exige poner en el centro la preocupación de las personas», pero más tarde lo reconoció asegurando «por cierto que no. Si confiáramos en su palabra, no estaríamos en esta situación».

/psg