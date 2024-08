El Servicio Electoral (Servel) publicó un listado con las resoluciones de aceptación y rechazo de las candidaturas inscritas, para las elecciones de octubre de este año.

Fue en ese contexto que informó que la candidatura a la reelección de la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue rechazada.

De acuerdo a lo detallado por el Servel, la alcaldesa no cumplió con tres puntos claves para validar su nueva candidatura en este proceso electoral.

La primera causa indica que la “declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del Registro Civil de la comuna donde resida el candidato”. El segundo punto, apunta a que la “declaración jurada no está suscrita por el declarante”.

“Declaración jurada no señala fecha de otorgamiento”, indica el tercer motivo.

El Servel informó que las reclamaciones e impugnación podrán ser presentadas ante los Tribunales Electorales Regionales correspondiente, entre el 11 al 15 de agosto.

APELARÁ

la edil le quitó dramatismo a la decisión y anunció que apelará para poder ser parte de la disputa electoral.

“Nosotros trajimos los papelitos para que ustedes puedan darse cuenta. La resolución del Servel dice que faltaban los timbres notariales de las declaraciones juradas. Esto es un documento simple que acredita, entre otras cosas, que uno es chileno, en fin, lo que te piden constitucionalmente para poder ser candidato. Y esto consta desde el 22 de julio, porque esto se hace con tiempo, con todos los timbres”, remarcó la acaldesa Ripamonti a Meganoticias.

“Esto ocurre normalmente, nos pasó también en el 2021, y ahora le está pasando no solo a la alcaldesa Ripamonti, le esta pasando a más de 50 candidaturas”, planteó la edil. “Ahora lo que viene y lo que es natural, es una instancia de apelación, se acredita lo que no sabemos por qué no se consideró por el Servel y ya está, así que tranquilidad a todas las personas que se asustaron muchísimo. La apelación se está formulando”, agregó.

Servel rechazó más de 50 candidaturas por tener deudas en pensión de alimentos

Además, el Servel resolvió rechazar más de 50 candidaturas por mantener una deuda de pensión de alimentos, según informó 24 Horas.

Ante esto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, explicó que “al igual que otras 2.300 instituciones públicas y privadas, el Servicio Electoral ha cruzado las inscripciones de candidaturas con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos de acuerdo a lo que le indica la ley que creó este registro”.

“En ese sentido, quienes presenten inscripción vigente, es decir, mantengan una deuda de pensión de alimentos y estén en el registro, no podrán ser candidatos”, afirmó la autoridad.

La ministra aseguró que “ha habido tiempo”, ya que “desde mayo del 2023 ya un cuarto de los deudores de pensiones de alimentos que estaban en el registro han ido saliendo, porque habilitamos esa opción”.

“¿Cómo se sale? Mediante el pago o mediante un acuerdo de pago serio y suficiente, y eso permite salir del registro y, por lo tanto, volver a optar a trámites como la renovación de la licencia de conducir o el derecho a ser candidato en estas elecciones”, detalló Orellana.

Entre las candidaturas que fueron objetadas por el Servel por este motivo en particular se encuentra la de Guillermo de la Maza Ramírez (DC), quien aspiraba al cargo de consejero regional (Core) de Valparaíso.

Según consignó CHV Noticias, en la Región Metropolitana fueron rechazadas las candidaturas de Julio Roberto Orellana Verdugo (PSC) para la alcaldía de Huechuraba, y la de Patricio Ossandon Ortiz (Indep.) para la comuna de La Cisterna.

En la región del Maule se rechazó por este mismo motivo la candidatura de José Hipólito Zúñiga Dominguez (Indep.), quien buscaba convertirse en alcalde de Linares. Mientras que en el Biobío, también se objetaron las candidaturas de Óscar Enrique Rivera Marín (PDG), Luís Alberto Rivas Orellana (Indep.) y José Esteban Alarcón Vargas (Indep.), quienes postulaban a las alcaldías de Florida, Laja y Talcahuano, respectivamente.

El medio detalló que en la región de La Araucanía se rechazó la candidatura a alcalde de Manuel Santander Solis (Indep.) para la comuna de Galvarino, mientras que la región de Los Lagos, fue el caso de Alex Manuel Nahuelquin Nahuelquin (Indep.), quien postuló para llegar al sillón municipal de Queilen.

De acuerdo a Radio Biobío, en las candidaturas a concejal por Osorno, dos fueron rechazadas por tener una deuda de pensión de alimentos. Fue el caso de Christian González Delgado (PS) y de Pablo Águila Hermosilla (PR).

