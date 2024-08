Boca Juniors está ubicado en un lugar en el que no está habituado en la Tabla de Posiciones (puesto 15) y de los últimos cinco partidos sólo ha ganado uno

Este fin de semana Boca Juniors igualó sobre la hora en su visita a Mendoza para enfrentar a Independiente de Rivadavia. El resultado fue de 1-1 en el Malvinas Argentinas.

La prensa especializada de Argentina realizó su tradicional 1 a 1 donde Gary Medel recibió duras críticas. Incluso, se cuestiona el arribo del Pitbull a La Bombonera.

TyC Sports (2): Un partido para preguntarse si está para jugar en el fútbol argentino. Lo amonestaron en la primera parte y se fue reemplazado por Belmonte en el segundo tiempo.

Olé (3.5): Se ganó la amarilla por ir con el brazo arriba ante Romero. Atento a las diagonales de Viilla en el área. Arriesgó en la salida con los pases, a veces al límite. Algunas dudas y un poco lento.

Per peor aún fue la reacción de los hinchas de Boca Juniors: «Burro», Caracol», «NO puede jugar más», «Ämndate y no vuelvas» “Que se jubile”, “horrible”, “desastre”, “para el senior de Boca es titular indiscutible”, “está para el fútbol senior” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer a continuación en las redes sociales

Y para trajeron a Medel?? Para arrastrarse en la cancha?? No marca a nadie y encima le da pases a los rivales. Así quieren que a Boca le vaya bien con burros como éstos??

Porque ustedes también se dan cuenta que Medel no puede jugar no en Boca, no puede jugar al fútbol en ningún lado…!!

Esta es otra más de las estafas que nos tiene acostumbrado este sinvergüenza 👇 pic.twitter.com/3EB77IInaN

