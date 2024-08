FORMACIONES

Esta era la formación inicial de Colo Colo, pero la lesión de Arturo Vidal en el precalentamiento obligó a que Jorge Almirón tuviera que hacer una modificación, ingresando Lucas Cepeda como delantero y baja Carlos Palacios al medio campo

La lesión de Arturo Vidal, antes de que comenzara el partido, obligó a modificar su esquema a Jorge Almirón y apostó por lo que seguramente tenía pensado para el segundo tiempo en caso que se mantuviera el cero a cero.

Esto es el ingreso de Lucas Cepeda y no del Colorado Gil, para que el porteño fuera bien abierto por la izquierda y bajando Carlos Palacios a jugar de enganche.

El mismo Palacios que se hizo notar rápidamente por ganarse tontamente una tarjeta amarilla antes de los dos minutos de juego.

Futbolísticamente, también «La Joya» se hizo notar tempranamente, porque ubicándose detrás de los volantes centrales del Junior se encontró repetidamente con la pelota y comenzó a transformarse en el eje de todos los ataques del equipo chileno.

Una habilitación suya dejó lanzado a Bolados por la derecha y su centro bajo no pudo ser bien empalmado por Cepeda que llegaba por la izquierda.

Colo Colo entró a presionar arriba. incomodando a los colombianos, que decididamente se refugiaron en su sector, apostando solamente por la contra para acercarse a Cortés.

Por esa vía y justamente al cuarto se escapó solo Enamorado y la oportuna salida del arquero chileno evitó lo que parecía un gol cantado del visitante.

Está claro que todo el partido va a ser así: Colo Colo atacando y dominando ampliamente, pero ojo que los colombianos son rapídisimos y peligrosos cuando recuperan la pelota y salen a toda velocidad desde el fondo.

El partido comienza a complicarse para el árbitro brasileño Sampaio, porque en cada pelota detenida hay empujones, golpes y antes de los 20 minutos ya había mostrado cuatro tarjetas amarillas, dos para cada equipo.

A medida que transcurría el primer tiempo, Junior comenzó a sentirse cada vez más seguro en lo que hacía en la cancha. Entre otras cosas, porque Colo Colo se fue ofuscando al no encontrar espacios para acercarse al arco bien defendido por el histriónico arquero uruguayo Santiago Mele.

Y ya muy cerca del final, otra ocasión clarísima de gol para Junior. Nace de un grave error de Falcón, que devolvió la pelota hacia Cortés sin darse cuenta que llegaba el boliviano Vaca por el medio. Eludió el delantero la salida del meta, pero se abrió en demasía y su remate con el arco desguarnecido dio en el postd izquierdo.

En la jugada siguiente, la última del primer tiempo, una de las oportunidades más claras que tuvo Colo Colo en un desborde de Cepeda y su centro cruzó el área siendo finalmente despejada por Didier Moreno.

Sin cambios volvieron los equipos desde los vestuarios

Ninguna duda que la instrucción de Jorge Almirón fue muy clara: hay que ahogarlos desde el primer minuto del complemento.

Por eso, Colo Colo salió desde los vestuarios como fiera enjaulada y antes de los cinco minutos ya había creado más situaciones de gol que en todo el tiempo.

Un desborde de Isla por la derecha, una buena pelota metida atrás por Bolados, una entrada muy fuerte contra Pizarro que daba al menos para revisión de VAR y un remate calculado de Palacios que tapó muy bien Mele.

A los diez minutos, primera modificación en los albos: Cristián Zavala por Marcos Bolados. Y luego Almirón mandó a la cancha a Guillermo Paiva y Óscar Opazo. Afuera Mauricio Isla y el argentino Correa, que un par de minutos antes tuvo la única posibilidad de quedar frente al arquero y fue bien anticipado por un defensa colombiano.

Mientras Arturo Reyes de a poco fue sacando de la cancha a todos sus delanteros, dejando claramente en evidencia que el 0-0 no le disgustaba para nada, Almirón siguió moviendo la banca tratando de encontrar una vía para llegar al gol.

Y llegó en los 77 ´ el premio para el que quería ganar. Palacios acertó nuevamente con un pase en profundidad, la pelota golpeó en un defensa colombiano y le cayó a Vicente Pizarro que cpon un potente zurdazo bajo derrotó a Mele.

¡GOOOLAZO DE #COLOCOLO PARA ROMPER EL CERO! Vicente Pizarro, con una gran definición al segundo palo, abrió la cuenta para el Cacique ante Junior por la ida de los octavos de final de la Conmebol #Libertadores. ▶️ Más 🏆 Conmebol #Libertadores en #DisneyPlus. pic.twitter.com/ZSnUN5bmVf — ESPN Chile (@ESPNChile) August 14, 2024

En el día de los zurdos, uno que maneja muy bien su pierna izquierda le dio un triunfo importantísimo a Colo Colo.

Poque a esa altura del partido bastaba con un gol para derribar el cerrojo de Junior y llegar con ventaja a Barranquilla.

No es por cierto una ventaja decisiva, pero no deja de ser algo importante, ya que el equipo colombiano no había perdido en la Copa Libertadores jugando como visitante.

Por lo general jugando en casa le cuesta más que cuando sale de Colombia, porque es un equipo que siente más llegar de contra que tomar la iniciativa.

Y el próximo martes estará obligado a asumir el protagonismo del partido, lo que puede darle a Colo Colo los espacios que no tuvo esta noche en el Monumental

/José Pablo Verdugo. Fotos: twitter Colo Colo y Junior. Video ESPN