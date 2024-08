Se detallaron cómo funcionarán las compensaciones dirigidas a los clientes que han sido afectados por los prolongados cortes de luz.

Las interrupciones del suministro comenzaron a inicios de mes, ante un fuerte sistema frontal que azotó principalmente al centro-sur del país, cuyos efectos provocaron graves problemas con la red eléctrica.

Dicha emergencia mantiene a la Región Metropolitana como una de las más comprometidas, donde en algunos hogares se han superado los 10 días sin contar con el servicio básico.

Según el reciente reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a las 10:00 horas de este martes se reportan más de 25 mil clientes sin suministro, con 5.502 correspondientes a la capital.

Según informó Pulso, se realizarán dos tipos de compensación para las personas afectadas, de acuerdo a lo explicado por el ministro de Energía, Diego Pardow.

En primer lugar, se encuentra la compensación automática, que será complementada con una compensación por pérdidas de alimentos, medicamentos o aparatos electrónicos, sujeta a la Ley del Consumidor del Sernac. Revisa a continuación los detalles.

1. Compensación automática

El mecanismo de compensación automática se traducirá en un descuento en la cuenta de la luz, lo que no requerirá realizar ningún trámite.

En esa línea, el ministro explicó que “se instruyó a las empresas de distribución a enviar los datos de facturación por quincena de este mes, para que pueda reflejarse en un descuento en la próxima boleta que vean las personas”.

Hacemos un llamado a las empresas a no demorar los procesos compensatorios, tanto en el proceso voluntario del @SERNAC como en la compensación por energía no suministrada. No hagamos esperar más a las familias que han vivido esta lamentable situación. pic.twitter.com/FEagdgXlS9

— Diego Pardow (@DiegoPardow) August 12, 2024