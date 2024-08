El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper criticó a la exmandataria Michelle Bachelet por no sincerar una posible candidatura presidencial en momentos en que participa en actividades con cartas oficialistas para las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.

Esto, luego de que la exmandataria tuviera puesta en escena junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien busca ir a la reelección, lo que se suma a una participación anterior con otra candidata del oficialismo: la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

En las últimas semanas, Bachelet ha irrumpido con fuerza en las encuestas. De hecho, en la Cadem de este lunes empató con José Antonio Kast (Partido Republicano) y quedó solo cuatro puntos abajo de Evelyn Matthei (UDI), a lo que se suma además que desde sectores del oficialismo ya han comenzado a levantarla como candidata presidencial.

En este sentido, en declaraciones a radio Infinita, el diputado Schalper manifestó que “respecto a la Presidenta Bachelet a mi lo que no me gusta es que es como candidata presidencial part-time, porque a ratos es candidata presidencial, a ratos no”.

En este sentido, indicó que la exjefa de Estado “a ratos se pronuncia sobre temas de interés, a mi me hubiera gustado ver su pronunciamiento sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Dijo que había que tener transparencia: me cuesta imaginar un planteamiento más tibio”, cuestionó.

“Entonces yo lo que creo que no le gusta tanto a la ciudadanía son estas cosas como intermedias. Si ella va a ser candidata presidencial, bueno, que lo diga, pero como que actúa como candidata, se viste como candidata, convoca cónclaves de la coalición y sin embargo no es candidata, yo creo que ahí la alfombra no combina con las cortinas”, expresó el parlamentario de Chile Vamos.

Requerido respecto a que Bachelet no tiene la obligación de lanzar su candidatura en este momento, el diputado Schalper contestó: “Obligación, por supuesto que no. Lo que a mí no me gusta es que, si se van a asumir liderazgos públicos, hay que asumirlos en aquello que favorece y en aquello que complica”.

“Por ejemplo, si ya se va a asumir un liderazgo de esa envergadura, que no se pronuncie sobre el tema de Venezuela a mi me parece complicado, que no se pronuncie sobre el tema del Partido Comunista, a mi me parece complicado, que haga cónclaves con el PC mientras el presidente del PPD dice que no se va a poder proyectar la coalición con el PC, esos son el tipo de cosas que a mi me parecen que son poco consistentes ni coherentes”, cerró el diputado RN.

/psg