En medio de las fiscalizaciones de comercio ambulante en Providencia, la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei (UDI), reforzó las críticas de personeros de Chile Vamos y el Partido Republicano por la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet en actividades de autoridades locales oficialistas.

Recientemente, la ex Alta Comisionada de la ONU acompañó al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA) en la inauguración de un centro de salud. Esto se suma al encuentro que tuvo con la jefa comunal de Santiago, Irací Hassler, quien invitó a Bachelet a la presentación del Sistema Barrial de Cuidados.

Estas participaciones, Matthei las calificó como “un festival de inauguraciones” que “son siempre con candidatos de un mismo lado”.

Asimismo, se refirió al oficio que presentará la bancada de la Unión Demócrata Independiente en Contraloría a propósito de que, acorde a los gremialistas, las últimas actividades públicas han sido realizadas en comunas con alcaldes oficialistas, por lo mismo, acusaron un posible intervencionismo electoral.

Ante esto, Matthei recalcó: “Me parece muy bien que los diputados estén poniendo el tema arriba de la mesa y que le estén pidiendo a la Contraloría que investigue. En todo caso, esto ha sido tan descarado, que lo que quisiera señalar es que una cosa es que haya intervencionismo o no, y que pueda ser sancionado por ley eso lo verá la Contraloría, pero lo que a nadie le cabe duda es que ha sido de muy mal gusto”.

“Ha sobrepasado todos los límites éticos, los límites de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Pero eso ya es un límite ético que cada uno sabe si lo cumple o no. Yo espero que por lo menos no se estén gastando plata de todos los chilenos en hacer intervencionismo electoral”, manifestó la militante gremialista.

