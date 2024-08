Este viernes, el analista electoral Pepe Auth abordó en ADN Hoy el vencimiento del plazo para que los partidos puedan subir o bajar candidatos para las próximas elecciones del 26 de octubre, donde se deberán elegir alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales.

Auth comenzó analizando la elección de gobernador regional, mencionando que la mayoría se definirá en segunda vuelta, a excepción de la Región Metropolitana y Magallanes. “Es evidente que ha habido una mayor inscripción de candidatos a gobernadores regionales, pero esto tiene poca importancia debido a que habrá segundas vueltas en prácticamente todas las dieciséis regiones (…) En casi todas las regiones, se presentará un candidato de la oposición y un candidato oficialista”.

“En cambio, para las elecciones de alcaldes, la fragmentación es determinante porque no hay segunda vuelta. Por lo tanto, una fuerza minoritaria puede elegir al alcalde si las fuerzas mayoritarias tienen más de un candidato. Esto ha sido evidente en la oposición durante mucho tiempo, pero también hemos visto fragmentación en el oficialismo, con más de cuatrocientos candidatos independientes fuera de pacto, la mayoría provenientes de la centroizquierda”.

En ese contexto, explicó que en la izquierda hay una “pequeña fragmentación” debido a dos listas, aunque no están presentes en todo el territorio. “Estas listas son la Izquierda Ecologista Popular y la Izquierda Animalista, y no están incluidas en el pacto Contigo Chile Mejor”, comentó.

“El oficialismo logró formar este pacto muy temprano en el año electoral, alrededor de enero, y también extendió la unidad a la Democracia Cristiana, que está en el gobierno. Esto fue una buena estrategia por parte del oficialismo”, afirmó el analista.

Sin embargo, Auth explica que esto sería un problema, ya que surgen dos pequeñas listas a la izquierda del oficialismo, así como muchos independientes que ya tenían su ficha y pudieron registrarse como independientes fuera de pacto. “Es interesante notar que muchos alcaldes que no pudieron optar a la reelección en 2021 por tener más de tres periodos se presentan ahora como independientes fuera de pacto, compitiendo a menudo con candidatos del mismo sector político (…) Esto divide las fuerzas y puede beneficiar a la oposición”, añade.

La derecha

“Es evidente que la oposición, y en particular la derecha, avanzará mientras que el gobierno retrocederá, como ha ocurrido en las últimas cuatro elecciones. Además, dado que la derecha obtuvo en 2021 el peor resultado de su historia, la vara está muy baja”.

En esa línea, profundizó en que “si consideramos que en la última elección eligieron apenas ochenta y tantos alcaldes de los trescientos cuarenta y cinco disponibles. En las ochenta y dos comunas que estoy estudiando, que son las de más de cincuenta mil electores, solo tienen catorce alcaldes. Es decir, fue una catástrofe para la derecha, ya que estuvo asociada a la elección municipal y regional. En la elección regional, solo eligieron un gobernador de los dieciséis disponibles, y esa elección estuvo vinculada a la de la convención, que arrastró la municipal y regional. Fue el reinado de los independientes”.

“La verdad es que hubo bastante acuerdo (entre la derecha). Aunque no hubo un pacto formal, hay solo una treintena de lugares donde compiten, lo cual sugiere que hubo conversación al respecto. Si no, los Republicanos habrían inscrito candidatos en las 345. No compiten en lugares donde tenían opciones, como en Valparaíso, donde Chile Vamos omitió en favor del candidato Rafael González para tener una opción de ganar en una elección que será a tres bandas: Sharp tiene su candidata, el oficialismo tiene la suya, y los Republicanos y Chile Vamos tienen un candidato. Esta situación se repite en la mayoría de las comunas”, explicó.

Sin embargo, enfatizó que lo que se visibiliza son zonas como Concepción, donde la permanencia de la hija de Jacqueline Van Rysselberghe (como candidata a alcaldesa) provocará probablemente la elección de un candidato del oficialismo. “En general, hubo acuerdo por omisión en muchas comunas. La medición de la fuerza de los partidos está en la elección de concejales, porque ahí todos compiten con todos. Todos tienen candidatos en todas las comunas, y eso permitirá medir cómo se posicionan”.

“El principal partido de Chile”

En cuanto a los Republicanos, el analista afirmó que se convertirán en el principal partido de Chile. “Esta es una apuesta fácil de ganar porque llevan una lista completa y obtuvieron el 35% de los votos en la elección de convencionales. Aunque no obtendrán ese porcentaje, podrían reducirse a la mitad y aun así alcanzar el primer lugar”.

“La fragmentación a ese nivel es mucho mayor, y la marca Republicana estará sobre el 15% de todas maneras. Yo apostaría con un 90% de certeza a que se instalarán como el primer partido y en el oficialismo, el Frente Amplio se consolidará como el primer partido, superando al Partido Socialista, que va en una sola lista con la Democracia Cristiana y el PPD, y tendrá menos candidatos”, comentó.

Por otra parte, detalló que “en la derecha, la otra pregunta es si los Republicanos superarán a Chile Vamos en su conjunto. Probablemente no, pero se convertirán en el primer partido. Luego, los Republicanos elegirán alcaldes y gobernadores. Actualmente, tienen cero alcaldes y cero gobernadores, por lo que cualquier elección será un crecimiento significativo para ellos. Si eligen dos alcaldes, crecerán un 200%”.

“Los Republicanos afrontan la negociación de pactos con menos ansiedad que Chile Vamos, que tenía todo por perder. Chile Vamos, defiende sus ochenta y tantos alcaldes, mientras que los Republicanos no defienden ningún alcalde”, cerró.

/psg