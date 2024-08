La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo creer que la expresidenta Michelle Bachelet sí se postulará a las elecciones presidenciales de noviembre del 2025, pese a que la exmandataria ha dicho que “está en otra” y que le gustaría que nombres nuevos ingresaran en esta discusión.

En conversación con Pamela Díaz en su programa de Youtube “Sin Editar”, la alcaldesa de Providencia habló de su relación con la expresidenta Bachelet y cuando se le preguntó sobre si creía que se iba a postular nuevamente dijo “yo creo que sí”.

Evelyn Matthei ya manifestó su intención de competir en las elecciones presidenciales del 2025 y, de momento, es la principal candidata del pacto Chile Vamos. Bachelet en tanto, dijo estar “en otra” y que espera que “caras nuevas” representan al oficialismo en los próximos comicios presidenciales.

Recordemos que Bachelet fue la primera presidenta mujer de Chile en 2006 y fue reelecta para el período 2014-2018, ganándole precisamente a Evelyn Matthei en la segunda vuelta de las elecciones del 2013.

“No hay rivalidad ni amistad”, dice Matthei sobre Bachelet

La alcaldesa de Providencia se refirió también a su vínculo con la expresidenta Bachelet. Recordemos que los padres de ambas fueron generales de la Fuerza Aérea de Chile y según dijo Matthei eran amigos, aunque tomaron distinto rumbo tras el golpe de Estado de 1973.

Mientras Alberto Bachelet se opuso al golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende y fue detenido y sometido a torturas por ello, Fernando Matthei volvió a Chile tras el 11 de septiembre y asumió como director de la Academia de Guerra Aérea. Durante la dictadura también se desempeñó como ministro de Salud y posteriormente fue designado como comandante en jefe de la FACh, por lo que pasó a integrar la junta militar encabezada por Augusto Pinochet.

“No nos llevamos”, dijo Evelyn Matthei sobre su relación con Bachelet. “Se han tejido muchas… como si nosotras hubiéramos sido íntimas amigas, y no, nuestros padres eran muy amigos, nuestras madres no”, explicó.

“Y cuando vivíamos en la base, todos juntos, ella debe tener dos o tres años más que yo, entonces cuando yo tenía 4 y ella tenía 7, tú comprenderás que no hay nada, entonces la gente cree que somos muy cercanas, pero yo nunca he tenido una conversación a fondo con ella, nunca en mi vida”, agregó.

“Entonces no es cierto. No hay ni rivalidad ni amistad, nunca. Cada una hace lo suyo no más, pero no ha habido muchas oportunidades en la vida, y cuando hubo, esas diferencias… es distinto”, complementó.

/psg