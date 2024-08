“A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes. Con ellos estoy peleado”.

Con esas palabras el Presidente Gabriel Boric respondió las críticas al gobierno y a su gestión en materia de seguridad, tras la nueva ola de homicidios que afectó a la Región Metropolitana el fin de semana recién pasado.

En concreto, desde la oposición, la Unión Demócrata Independiente (UDI) planteó que el gobierno ha mostrado incapacidad de gestión en materia de seguridad.

Y, desde el oficialismo, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respaldó la propuesta que ha sido levantada por el exministro de Justicia, José Antonio Gómez, la cual apunta a que el Mandatario “dirija la política de seguridad” y “no reuniones, porque de reuniones estamos todos cansados”.

Es por eso que el Mandatario ante las críticas, defendió la gestión de su gobierno en la materia.

Así las cosas, tras ser aludidos en la declaración del Jefe de Estado, la colectividad gremialista no tardó en responder. “El presidente está obsesionado con la UDI, porque la UDI le dice al Presidente lo que él no quiere escuchar, y es que este gobierno en materia de delincuencia es parte del problema. Lo era antes cuando indultó delincuentes, y lo es ahora cuando el presidente no asume el liderazgo que le corresponde para poder vencer a la delincuencia, tal como lo dicen, entre otros, senadores de su propia coalición”, dijo el diputado Guillermo Ramírez, timonel de la tienda.

En esa línea, el diputado Jorge Alessandri señaló: “Presidente, a la UDI tampoco le interesa pelearse con usted. Lo que queremos es ir resolviendo los problemas. No como lo hizo usted. Usted sí le interesaba pelearse con el presidente (Sebastián) Piñera y promovió varias acusaciones constitucionales para sacarlo. Nosotros no lo vamos a sacar, queremos que haga la pega”.

Por su parte, el diputado Henry Leal dijo: “Le quiero decir al Presidente que no se tiene que pelear con la UDI. Presidente, pelee con el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque en materia de seguridad ellos votan en contra de todos sus proyectos. Nosotros le hemos votado todos los proyectos de ley. Por lo tanto, usted tiene un problema con su coalición, que en materia de seguridad le vota en contra, en contra de los chilenos que están cansados de la delincuencia”.

