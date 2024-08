En una nueva edición del podcast Política para Adultos de El Líbero, Pepe Auth y Gerardo Varela analizaron la crisis que atraviesa el gobierno luego de que hace unos días el Sernameg decidiera despedir a la recién nombrada directora regional de Los Ríos, Isabel Amor, quien había llegado al cargo a través de un proceso de Alta Dirección Pública.

Esto ocurrió luego que, en una entrevista no publicada, Amor se refiriera a un fallo de la Justicia en contra de su padre, Manuel Amor Lillo, quien fue condenado como cómplice en una causa de DDHH.

Pepe Auth: “No se visualiza la supuesta relativización del fallo”

Auth se refirió a la columna del domingo de Carlos Peña en El Mercurio, en donde el rector de la UDP justificó la decisión del gobierno y comparó el caso de Amor con lo ocurrido hace unas semanas con el ex presidente de la UDI, Javier Macaya. Al respecto, el exdiputado, refiriéndose al borrador de la entrevista que fue publicado por Publimetro, afirmó que “hay una diferencia relevante entre el caso de Javier Macaya y el caso de Amor… cuando uno analiza sus declaraciones (las de Amor) no se visualiza la supuesta relativización del fallo o de los DDHH”.

A lo anterior el analista político agregó que “lo que hicieron en el gobierno fue una ofrenda a agrupaciones de DDHH. El problema que tiene esta ofrenda es que se pasa por encima de valores muy claros de la democracia y del propio ADN del gobierno”.

Para Auth, además, el caso es importante debido a que “a ella se le persigue por pensar que su padre pudo haber sido inocente. El derecho de un hijo a pensar que su padre no cometió el delito en su versión más brutal es un derecho inalienable. Decir que no puede pensar de esa manera me parece muy grave”.

Sobre la salida de Amor, el analista político señaló que “Boric está tentado de enmendar esto, porque si no lo enmienda esto lo puede carcomer. Prolongar este conflicto en lo que queda de gobierno me parece de una torpeza supina”.

Gerardo Varela: “Este gobierno, cuando está dentro de un hoyo, sigue cavando”

A juicio de Gerardo Varela “falla Carlos Peña en su columna. Macaya no es un empleado de la UDI, era el presidente de la UDI y tiene un cargo político y como tal da un paso a un costado libre y voluntariamente”. Además para el abogado “se ha instalado que los fallos no se pueden analizar, y eso es un error”. En tanto sobre el caso de Amor comenta que “todo parece indicar que la sacaron porque no le gustaban sus ideas”.

Junto con aquello, Varela realizó una dura crítica al FA y sostuvo que “llevan muchos años apuntando con el dedo por los abusos, las discriminaciones y lo primero que hacen es sacar a alguien con competencias para el cargo sólo porque no les gusta lo que piensa”.

También, a modo de broma, comparó el caso con lo ocurrido cuando él fue ministro de Educación en el segundo gobierno de Sebastián Piñera: “Bajo el estándar de este gobierno yo estaría de Presidente de la República o de secretario general de la ONU, y no despedido a los cinco meses como fue mi caso”.

Por último, el abogado afirmó que “la ministra Orellana debió salir por encarar esto como lo encaró. Este gobierno, cuando está dentro de un hoyo, sigue cavando”.

Pepe Auth: “Bachelet hace una contribución muy importante comunicando de manera tan categórica que no será candidata”

Otro tema que se abordó fueron las palabras de ayer de la expresidenta Michelle Bachelet, quien afirmó que no será candidata ante una eventual nueva elección presidencial. Sobre aquello, Pepe Auth comentó que “siempre he pensado que la posibilidad de que ella quisiera embarcarse en un tercer gobierno era muy baja o nula”.

Además, el exdiputado sostuvo que “Bachelet hace una contribución muy importante comunicando de manera tan categórica que no será candidata. Si no decía esto era un tapón para la emergencia de nuevos nombres. Bachelet se define como madrina, como soporte”.

Por su parte, Gerardo Varela indicó que “ella no tiene ninguna gana. El beneficio es marginal. A ella le gusta ser protagonista, que se inauguren cosas con su nombre. Creo que tiene poco que ganar”. También el abogado señaló: “Que dé un paso al costado abre espacio a otras candidaturas que, si no, no iban a aparecer”.

Sobre la campaña presidencial, Pepe Auth se refirió al caso de José Antonio Kast, quien ha visto mermada su evaluación positiva en las encuestas en el último tiempo.

Sin embargo, a juicio del analista, «Kast no está muerto ni mucho menos. Su partido será el gran triunfador de las próximas elecciones».

Original de El Líbero

/psg