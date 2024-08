Aumenta la presión sobre el Gobierno con la seguidilla de homicidios perpetrados en la Región Metropolitana, que cerró en las últimas 12 horas con tres nuevos asesinatos. Peñalolén, Melipilla y Lo Espejo son las comunas donde se ejecutaron los delitos que se suman a las ocho muertes registradas en el reciente fin de semana en la capital.

El Gobierno ya venía siendo objeto de emplazamientos por las cifras del interferiado. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, pidió al Presidente Gabriel Boric dar un paso adelante en la estrategia contra la acción del crimen, arguyendo que de reuniones ya estaban «cansados».

Ahora, con los tres nuevos homicidios acontecidos en la RM, fueron los parlamentarios de la Región de La Araucanía, que comparten el itinerario de la gira del Mandatario en la zona, los que no se quedaron indiferentes.

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), consideró que «hay que hacer más esfuerzos. Es clarísimo que lo que se realiza el día de hoy, dado el nivel de criminalidad, el nivel de bandas organizadas que están operando, dado el nivel de violencia con el que actúan, los medios con los que actúan, los medios con los que cuentan, dado todo ese contexto, por supuesto que se necesita hacer mucho más».

«La ministra del Interior en este caso tiene que aunar los esfuerzos, tiene que sumar los esfuerzos, probablemente sumar más voluntades de tal manera que en el día a día, en el trabajo hora a hora haya más efectividad», señaló.

Apuntando al plan Calles sin Violencia, el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, apuntó que «es un fracaso, ha fracasado realmente, muere todos los días la gente y la verdad es que, si es sin violencia, la gente podría andar en las calles.

En esa línea, adelantó que «en dos semanas vamos a presentar un proyecto para tener una policía de élite. En eso Paulina Vodanovic también está, está el senador Quintana, lo he conversado con ellos, también parlamentarios de derecha”.

Esta, explicó, es «una policía de alrededor de 200 carabineros que no van a tener rostro, que no van a tener identidad porque tenemos que cuidarlos, porque tienen familias. Son carabineros que van a ir en contra del crimen organizado ‘fierro con fierro’. Ya no podemos seguir siendo contemplativos con el crimen organizado, tenemos que buscarlo donde está, y por eso necesitamos una policía de élite, especializada, los mejores, pero que tengan resguardo constitucional».

Conexión de asalto en Rancagua

Además de lo anterior, como trasfondo a su visita a La Araucanía está la información revelada ayer en la formalización de los imputados por el asalto a la sucursal Brinks de Rancagua, que un arma utilizada en ese ilícito, también se empleó en el ataque de la comitiva de la ex ministra del Interior, Izkia Siches, ocurrido en marzo de 2022 en Temucuicui.

Hoy, la actual titular de la cartera, Carolina Tohá, indicó que «hay una posibilidad de que personas que participan en acciones reivindicativas violentas en el sur también participen en atracos como el de Brinks».

En tanto, el diputado por la zona e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Henry Leal (UDI), optó restarse de todas las actividades públicas -a las que fueron invitados los parlamentarios- en las hoy se encuentra participando el Presidente Gabriel Boric en el marco de su visita a La Araucanía.

Leal cuestionó que durante la gira no esté contemplado realizar ningún balance respecto al «Plan Buen Vivir», ni tampoco que se haga alguna referencia a cómo recuperar el sector de Temucuicui, luego de conocerse el vínculo del robo en Rancagua con el ataque a Siches. «Es un viaje carente de anuncios y de medidas concretas», zanjó.

/psg