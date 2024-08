Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), se refirió a la polémica generada por su diálogo con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para reclamar por las condiciones que enfrenta Daniel Jadue en su prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

En entrevista con radio Cooperativa, Carmona descartó que su conversación con Gajardo, quien también es militante del PC, haya tenido como fin obtener beneficios para el ex alcalde de Recoleta.

“Yo no he hecho ninguna gestión en beneficio exclusivo de Daniel Jadue, si hubiera hecho una gestión a título de partido lo habría llevado al comité político o le habría mandado una carta al presidente”, declaró el timonel comunista.

Esto, luego que Carmona expresara a radio Nuevo Mundo sus reparos al régimen de visitas de Jadue en Capitán Yáber, indicando “las visitas son dos veces a la semana, de 14.00 a 17.00 horas. ¡Cinco personas como máximo! Si uno de los cinco no va, se queda con cuatro (…) Todo lo que sea lo más drástico. Eso yo no lo comprendo, no está todavía para mí cuál es la argumentación que sostiene eso”.

