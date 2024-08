Varias críticas surgieron a raíz de la frase del diputado Gonzalo Winter (FA) quien ayer afirmó que los daños que sufrieron decenas de locatarios durante la revuelta de octubre de 2019 son «marginales».

En un panel de Cadem, al que fue invitado, el parlamentario reflexionó en torno al ambiente político durante el estallido social y el rol del Frente Amplio, coalición que ahora gobierna.

«Hoy día, lo que se hace es convertir lo peor del estallido, que es una cuestión terrible lo que vivieron, a quienes les quemaron los locales. Es terrible. Pero respecto del estallido y su magnitud, resulta marginal», planteó.

La lumbrera intelectual de Gonzalo Winter (FA) dice que la destrucción de locales comerciales en el estallido delictual fue algo "marginal" dentro del estallido. Como detesto a estos cuicos seudo revolucionarios de cuneta. pic.twitter.com/uxiwUzmfLU — El Capi 🇨🇱 (@Caplevi1540) August 21, 2024

En esa línea, dijo entender que «esto puede sonar ofensivo para quien sufrió en carne propia, pero me refiero (respecto) a la magnitud de la gente… y esas demandas ciudadanas, esa percepción de injusticia, sí la validamos (como Frente Amplio). Y la violencia no».

«Lo único marginal es su opinión»

Los dichos fueron cuestionados este jueves por vecinos de la comuna de Santiago, el exdiputado Sebastián Torrealba y Álvaro Bellolio, quienes en una carta a El Mercurio tildaron como «inmorales» los dichos del parlamentario.

«Resulta cómodo, demasiado conveniente, relativizar hoy la magnitud del daño que provocó el estallido en todos los niveles. ¿Marginal? Marginal es el estado en el que quedó Santiago, y el centro, que a cinco años sigue con sus fachadas tapadas como si fueran resabios de una guerra. Marginal fue el estado en el que quedó la confianza en las autoridades y las fuerzas de orden», señalan los firmantes.

Junto con invitar al diputado a que «vaya a darse una vuelta por los barrios, no solo por los locales y pregunte cómo le llaman al estallido», sostiene que ahí «se dará cuenta de que lo único marginal es su opinión, porque todos los chilenos estamos de acuerdo. Los saqueos, la quema del metro, iglesias y hospitales, las barricadas, los fuegos artificiales, el terror, la inseguridad no tienen cómo relativizarse, y si le duele mucho reconocerlo, siempre se puede guardar silencio por respeto a quienes aún, cinco años después, no logran ponerse de pie ante los enormes daños del estallido».

En tanto, desde la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, cuestionó los dichos a través de X: «Qué mal sus palabras diputado Gonzalo Winter, cómo se nota que no entiende nada del esfuerzo, sacrificio y ganas detrás de cada emprendimiento que usted, con toda liviandad, ‘justifica’ el saqueo y robo a pymes como un ‘costo marginal’. Qué vergüenza».

El parlamentario respondió al emplazamiento, y subrayó que «no dice ‘costo marginal’, la palabra ‘costo’ la agregaste, digo que el número de gente que participó de eventos delictuales versus el número de gente que marchó pacíficamente, el primero es infinitamente menor. Y estoy seguro que tu estás de acuerdo con eso, pero te haces eco de una cuenta que pretende generar una polémica donde no la hay, habiendo tantos temas que discutir».

