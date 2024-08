Diversos partidos opositores de Venezuela advirtieron que la decisión judicial sobre las presidenciales del 28 de julio, que confirma la victoria de Nicolás Maduro, “auspicia la persecución política” en el país.

A través de la red social X, Encuentro Ciudadano afirmó que, al convalidar la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la reelección de Maduro para un tercer sexenio consecutivo, es “clara la intención de acrecentar el hostigamiento” contra el abanderado del mayor bloque opositor -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, y la dirigencia de esta coalición.

“Además de pretender ratificar el dantesco fraude electoral, el TSJ continúa operando como un brazo opresor del régimen y auspicia la persecución política en contra de las fuerzas democráticas”, expresó el partido.

En este sentido, Voluntad Popular advirtió que esta decisión “eleva la represión y la persecución contra dirigentes de fuerzas democráticas”, incluyendo a González Urrutia, a quien la PUD otorga la victoria electoral con base en el “83,5 % de las actas” que asegura haber recogido a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa el 28 de julio.

“Ningún documento chimbo (de baja calidad) de un órgano sin competencia puede negar la realidad: Edmundo González es el presidente electo”, expresó la formación, que describió al TSJ como una institución que “no es independiente ni imparcial”, razón por la que “la decisión de avalar los resultados falsos” del Consejo Nacional Electoral (CNE) “no sorprende”.

Por su parte, Primero Justicia señaló la “persecución” contra González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado que demuestra, a su entender, “el miedo que le tienen a la expresión popular ejercida en las elecciones”.

“La legitimidad electoral no se gana con decisiones judiciales, sino con auditorías y transparencia, de la mano de la ciudadanía y organizaciones políticas junto al CNE, conforme la ley. Proclamar un ganador sin cumplir con los requisitos legales no garantiza legitimidad”, agregó la organización.

El abanderado de la PUD y otros dirigentes opositores condenaron también, a través de X, el fallo judicial, pese a que era lo que esperaban, al considerar que el TSJ está “parcializado”, contrario a lo que afirma Maduro, que defiende su imparcialidad.

El TSJ asumió la “validación” de los resultados a solicitud de Maduro, quien introdujo un recurso que nunca se conoció y por el que fueron convocados los 10 ex candidatos, aunque González Urrutia declinó asistir al considerar que la verificación no es competencia del Supremo, sino del CNE, que tras 25 días de los comicios, aún no publica los datos desagregados, pese a que está contemplado en el cronograma.

