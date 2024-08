La mañana de este martes, el diputado Ricardo Cifuentes (DC) en el programa Desde la Redacción de La Tercera criticó la alianza municipal de la DC con el Partido Comunista (PC), luego de los dichos del timonel de la tienda, Lautaro Carmona, quien afirmó que lo que ocurre en Venezuela no es una dictadura.

El expresidente de la Cámara de Diputados señaló que si dichas declaraciones habrían ocurrido durante las tratativas para sellar el pacto del oficialismo más la Democracia Cristiana para las municipales de octubre, hubiera abogado porque no se concretara.

“Si esto hubiese sido tan evidente a la hora de formar esa alianza, yo hubiese trabajado para que eso no se hubiese hecho. Me parece que nos enreda más a los democráticos cristianos frente a la sociedad que aclarar la situación. Nosotros no podemos estar aliados de ninguna manera, aunque sea solo un pacto electoral por conveniencia, con un partido que hace unas declaraciones tan incomprensibles, que resultan antidemocráticas para cualquiera y que protegen a un dictador”, manifestó Cifuentes.

En esa línea, detalló: “De las cuatro elecciones que vamos a tener, solo estamos en una alianza con el PC, en una elección municipal de alcalde, pero en gobernadores no estamos, en concejales no estamos, en consejeros regionales tampoco. Ahora, estamos en una, y eso nos hace tan responsables, como si estuviéramos en las cuatro”.

Al ser consultado por el impacto que tendrá en el resultado de las elecciones, Cifuentes indicó: “Puede tener un efecto mínimo, porque especialmente en alcaldes estos son temas menos discutidos, y hay una influencia más directa de la persona, de la campaña y los problemas locales. Pero si esto se llevara a una elección parlamentaria, más política, tendría efectos muy importantes. Yo creo que ahí es donde tenemos que evitar esto”.

/psg