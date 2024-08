«Siendo franco no entendí mucho, porque llevaba 10 segundos hablando. Pero cuando estoy ahí adentro (del tribunal), estoy ejerciendo un derecho constitucional, no un favor que me hace la jueza o nadie del Poder Judicial. Tengo derecho a referirme a todo lo que se refiere a la contraparte», afirmó el defensor.

En esta línea, indicó que «no hubo nada a lo cual yo me refiriera que no fuera contestando al argumento de la contraparte«, cuestionando que «ellos hablaron de la campaña de recolección de fondos de Sebastián Piñera, ellos se metieron en distintos elementos de la vida personal de él (Hermosilla), que se había comprado».

«Yo tengo derecho a contestar y eso no depende de la jueza. Yo quiero entender que de buena fe ella pensó que yo me iba a meter en otras cosas, pero no me dejó avanzar«, cerró el hermano del imputado.