Con 38 votos a favor, 81 en contra y 17 abstenciones, se rechazó la moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados, presidida por Karol Cariola (PC). La iniciativa, presentada por Johannes Kaiser (Ind) con el respaldo del Partido Social Cristiano, fue apoyada por parlamentarios de oposición, pero sus votos no fueron suficientes para censurar la conducta de la testera.

Cariola interrumpió su licencia médica para asistir a la votación en Sala, en donde a primera hora después de la cuenta se realizó la votación.

El exrepublicano interpuso la moción luego de las declaraciones del timonel comunista, Lautaro Carmona, quien afirmó que lo que ocurre en Venezuela tras las cuestionadas elecciones “no es una dictadura”, posición distante a la críticas del Presidente Gabriel Boric en contra de Nicolás Maduro.

Kaiser reiteró sus criticas en su intervención previo al conteo de votos: “Esta corporación está siendo representada por una militante de un partido que no puede decidir si su lealtad es con respecto del Presidente de Chile o el presidente de facto de Venezuela. Es militante de un partido que no es capaz de llamar un fraude electoral”.

En la contraparte, el parlamentario radical Vlado Mirosevic, argumentó en contra de la moción y recalcó que “se pretende que la mesa responda por acciones o declaraciones de otros, no las propias. Aquello, diputado Kaiser, carece de todo sentido y también de toda justicia”.

Días antes de que se diera cuenta de la iniciativa, Cariola reprochó sus descargos contra lo moción de Kaiser mediante su cuenta de X: “Creo que no es justo con mi persona que se me juzgue o intente censurar por declaraciones que no me pertenecen. Yo me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones y estoy dispuesta a que me juzguen por ello; pero no corresponde ni es justo que lo hagan por declaraciones que emiten terceros”.

/psg