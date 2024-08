Con la sentencia de prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, el denominado “Caso Audio” o “Caso Hermosilla” continúa generando reacciones por sus repercusiones en la élite chilena.

La forma en que se han revelado cada vez más involucrados de la esfera pública del país, ha provocado una ola mediática en torno al caso. Tanto así, que medios internacionales recogieron la noticia, alertando por cómo esto puede “dañar la imagen de Chile como un refugio de la corrupción en América Latina”.

El medio británico Financial Times cubrió la reciente sentencia, sosteniendo que el caso “ha sacudido al establishment del país y amenaza con atrapar a varias de sus principales instituciones”.

Financial Times sobre Hermosilla

“El martes, un juez ordenó que Luis Hermosilla, un abogado penalista con estrechos vínculos con destacados líderes empresariales y políticos, (…) fuera detenido en prisión preventiva a la espera de juicio”.

De esta forma informó la cautelar el citado medio. El que además entrevistó a Patricio Navia, destacado analista internacional chileno de la Universidad de Nueva York.

“El caso sugiere que las personas mejor conectadas de Chile están traficando influencias de manera indebida”, sostuvo Navia, después que el propio medio remarcara la posición de Chile como el segundo país menos corrupto de la región, tras Uruguay.

Además, el experto alertó que “las empresas extranjeras están viendo esto y pensando ‘el campo de juego no es tan parejo como pensábamos: si quieres hacer negocios en Chile tal vez necesites contratar abogados con conexiones políticas’”.

Finalmente, “FT” explicó la forma en que se dio a conocer los audios de Hermosilla, describiendo su estrecha relación con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y cuando representó al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.

A judge has ordered Luis Hermosilla, a criminal lawyer with close ties to prominent business leaders and senior politicians across Chile, to be detained in custody pending a trial. https://t.co/EsggtY1lJo pic.twitter.com/tWVZ39ob6S

— Financial Times (@FT) August 27, 2024