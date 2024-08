Críticas de la oposición concitaron los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre la trama judicial que protagoniza Luis Hermosilla, las que motivaron a la defensa del jurista a acusar intervención política por parte del Ejecutivo.

«La ministra del Interior, de hecho, el propio Presidente de la República, lo tratan (al abogado) como si fuera el juicio; emiten opiniones definitivas, que están acreditadas cosas, y eso no es efectivo», sostuvo Juan Pablo Hermosilla en radio Infinita, luego que el Mandatario haya valorado que «los que se creían poderosos vayan también a la cárcel».

La polémica encendió reacciones en el Congreso. La jefa de bancada de diputados RN, Ximena Ossandón, aseguró en EmolTV que «se equivocó el Presidente de la República a hacer esas declaraciones que además ni siquiera se las pidieron».

«Fue un pequeño gustito que se dio, entendiendo que él es jefe de Estado y que incluso, muchos de los cargos que se nombran del sistema judicial pasan por él. Entonces, no es prudente, estamos todavía en una etapa de formalización, una presión preventiva, donde no ha llegado a término el juicio».

En ese sentido, cuestionó: ¿Por qué no hizo esas mismas declaraciones con el tema de Jadue? Pero ahí hubo silencio».

Asimismo, el diputado Henry Leal (UDI) señaló que «el Presidente de la República no puede entrar en una pequeñez política. Él es el jefe de Estado, tiene que garantizar que los procesos judiciales sigan su curso normalmente, sin interferir, porque él no es cualquier funcionario, es el Presidente de la República».

Dicho eso, aseveró que «se equivocó el Presidente, porque aquí están trabajando y operando los tribunales de justicia y el Ministerio Público como tiene que ser. Además, yo creo que esto le va a rebotar, porque seguramente en las miles de páginas debe haber, como ya lo dijo el abogado Juan Pablo Hermosilla, ministros, fiscales que también tenían contacto con Hermosilla. Entonces, creo que él se va a perjudicar él mismo y esto le va a traer consecuencias al Gobierno».

Del mismo modo, el diputado Andrés Longton (RN) indicó que «lo que uno se pregunta, es por qué el Presidente de la República se pronuncia sobre un caso en curso judicial, especialmente cuando no lo hizo en situaciones similares, como la del alcalde Daniel Jadue, el que milita en un partido miembro de su coalición, también en prisión preventiva».

«Esa contradicción es evidente y revela que antepone lo político antes que una posición clara y nítida frente actos de corrupción, lo que revela su actuar oportunista. Lo fundamental es que las instituciones funcionen, caiga quien caiga, sin distinguir quién está al frente, imperando siempre la igualdad ante la ley», adujo.

Crispi

En tanto, el diputado Felipe Donoso (UDI) apuntó que «el Presidente Boric parece olvidarse que hasta hace pocos meses su principal asesor político también tenía contratado como abogado a esta persona. Por lo tanto, no vaya a ser que la grave imprudencia que cometió el Mandatario al comentar este caso, se les termine devolviendo y aparezcan involucradas autoridades de su propio Gobierno».

En ese tenor, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) sostuvo que «todos hemos dicho que en el caso Hermosilla esperamos que sean condenados todos los involucrados, independientes de quiénes sean, nadie puede estar por sobre la justicia. Por lo mismo encuentro innecesario desviar la atención con polémicas que no suman».

«El Presidente debiese actuar con sabiduría y abstenerse de lanzar declaraciones que hacen que se pierda el foco, acá lo importante es que la justicia actúe, se pronuncie y que logre condenar caiga quien caiga», añadió.

Al respecto, el diputado Roberto Arroyo (PSC), afirmó que «el Presidente debería abstenerse de hacer declaraciones innecesarias que solo desvían la atención del caso principal y no aportan al caso. Como Jefe de Estado, su papel debería ser el de garantizar que las instituciones funcionen correctamente, sin interferir o influir en las decisiones judiciales».

«Es lamentable que en situaciones similares que han afectado a personas cercanas a su sector político, haya optado por el silencio. Este tipo de conductas no solo desvirtúan la atención del caso, sino que también demuestran un doble estándar», acusó, recalcando que «es fundamental que el Presidente se concentre en lo que realmente importa y no pierda tiempo en declaraciones que solo contribuyen a politizar un caso que debe resolverse en los tribunales y no en la opinión pública».

