Tanto Luis Hermosilla como Leonarda Villalobos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva. Aunque era esperable, el golpe fue notorio. Hermosilla miraba fijamente un objeto que sostenía con la mano derecha. Su abogado y hermano, Juan Pablo, movía los dedos sobre la mesa.

La audiencia había comenzado antes de las 10 am y terminó cerca de las 2 de la tarde. Lo que tenía intranquila a la defensa era que la jueza no había sido clara del lugar de cumplimiento de la prisión preventiva. Juan Pablo Hermosilla pidió aclaraciones sobre el lugar donde su hermano mayor iba a estar recluido. La jueza dijo que Gendarmería tenía que decidir el asunto, respuesta que no lo satisfizo para nada.

La inquietud de Leonarda Villalobos. Parecida inquietud agitaba a la defensa de Leonarda Villalobos. La abogada Alejandra Borda expresó durante su respuesta a los querellantes lo siguiente: “Es difícil ser mujer en Chile. No existe una cárcel que de las garantías y que efectivamente nos permita pensar que hay igualdad en el cumplimiento de la medida cautelar para una mujer. No tenemos. El sistema no lo proporciona”.

Sin embargo la jueza concluyó: “Es el Centro Penitenciario Femenino el único establecimiento que el día de hoy, por lo menos de acuerdo a la información que maneja esta magistrada, está habilitado para recibir a su defendida. Sin perjuicio de lo cual, se pedirá informe a Gendarmería para el efecto de habilitar el establecimiento (Anexo Capitán) Yáber, que es el que se acostumbra a establecer para el cumplimiento de medidas cautelares en relación a delitos económicos”.

Punto de quiebre. ¿Fue un exabrupto o una estrategia planeada? La pregunta rondó entre periodistas y abogados durante el largo receso de la audiencia de formalización de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo este martes 27 de agosto. El abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, se enfrascó nuevamente en una discusión con la jueza Mariana Leyton. “No me gusta que me interrumpan”, repitió dos veces.

Alusión al pasado. La palabra dictadura fue repetida cinco veces por Juan Pablo Hermosilla durante su discurso final. Mientras lo hacía, los abogados del Ministerio Público, del CDE y del SII hacían comentarios entre sí. Para algunos, su aparente intención era poner un paralelo, que no todos compartieron, entre la audiencia de formalización como un juicio adelantado y la costumbre de la dictadura de condenar antes de un debido proceso.

Finalmente, Luis Hermosilla sería enviado al Penal Santiago 1 y no a Capitán Yáber, en una decisión que pocos entendían. “Esto es una máquina de moler carne”, comentaba uno de los presentes.

Durante el receso Juan Pablo Hermosilla había conversado con su hermano sobre parte de lo que venía, aunque todo apuntaba a que quedaría con prisión preventiva. Luis Hermosilla asintió con tranquilidad. Le pasó algunos documentos personales y unos remedios a otro miembro de su defensa, quien le explicó que para ingresar medicamentos debía hacer un trámite.

Hermosilla salió del lugar esposado a las 13.23 horas, al igual que Leonarda Villalobos. Hermosilla con una expresión resignada; Villalobos, cabizbaja, con una apariencia de pesadumbre. Hacía pocos minutos, tras confirmarse la prisión preventiva, ella se había sacado sus pulseras y aros. Su marido, Luis Angulo, quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.

Recriminaciones. Luego, a la salida del Centro de Justicia, Juan Pablo Hermosilla habló con la prensa. “La impresión es que obviamente nos fue muy mal en la audiencia y creo que es evidente que la jueza lo que hizo fue estar de acuerdo con los criterios señalados por el Ministerio Público y no encontró fundamento en ninguna de nuestras defensas. Por lo tanto, vamos a preparar un recurso de apelación y pedir que esto lo revise la Corte de Apelaciones”, dijo.

“Nosotros vamos a seguir tratando de empujar esto a un juicio y lo antes posible, porque nos parece que esto termina siendo una pena anticipada en un juicio adelantado”.

Luego apuntó contra la forma en que el sistema de justicia está operando: “Con toda razón ha existido el temor de que aquí los privilegios operarán y que hubiera un trato distinto. Esto (los vicios del sistema) no solo le pasa a Luis Hermosilla, esto también le pasa a otras personas. En mi opinión, se ha ido tergiversando este tema con motivo del nuevo sistema procesal. Y que hoy día estamos volviendo a lo que era el sistema antiguo”.

Reflexiones finales. Juan Pablo Hermosilla calificó de excesivo el plazo de investigación que otorgó la jueza de 180 días. Ellos pedían 60. Y, minutos después, añadió: “La jueza está obligada a escucharme y por lo tanto mi impresión es que hay jueces que todavía tienen la tendencia, como lo hizo ella de cierto momento, de tratar de decirme cómo tenía que decir las cosas y en qué orden. Y eso no se lo puedo aceptar ni a ella ni a ningún juez”.

