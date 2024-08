Un duro análisis sobre el estado actual del país es el que hizo esta mañana el presidente del Grupo Security, Renato Peñafiel, quien además criticó la «falta de liderazgo» del Gobierno de Gabriel Boric.

Se llevó a cabo el seminario anual del holding, bautizado: «Chile: la urgencia de actuar» y el encargado de abrir el evento fue precisamente Peñafiel.

«Nos encontramos en un periodo sumamente crítico», sostuvo, y agregó que «pareciera que en lugar de avanzar, estamos sumidos en un estado de parálisis que solo alimenta la frustración de la ciudadanía».

En ese sentido, mencionó algunos elementos que, a su juicio, han llevado a esta situación, como «la creciente inseguridad, el debilitamiento del Poder Judicial, la penetración del crimen organizado y la falta de políticas públicas».

Estos elementos, según Peñafiel, «han puesto en riesgo nuestra histórica estabilidad, tanto política como económica».

«Nuestro país tiene enormes ventajas competitivas, grandes empresarios y una fuerza de trabajo muy capacitada. No entendemos por qué no aprovechamos esas ventajas», acotó, criticando que «la visión y propuestas del Gobierno no abordan las necesidades urgentes de la ciudadanía. Tampoco colabora nuestro Congreso, con el debido respeto. Sobre todo, lo más lamentable, es que todavía hay algunos que creen que las empresas públicas pueden solucionar los problemas del país».

«Pareciera que estamos satisfechos con deprimentes tasas de crecimiento. Estamos hablando del 1,6%, muy bajas tasas de inversión que no permiten aumentar el ingreso per cápita. Estamos en una gran encrucijada», dijo Peñafiel.

Tras ello, llamó a «actuar con urgencia y convicción. Necesitamos un cambio radical en el pensamiento y las acciones de este Gobierno. Es evidente la falta de liderazgo y visión de futuro. Es hora de salir de la inercia y retomar el rumbo el rumbo del crecimiento».

