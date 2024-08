Una serie de polémicas declaraciones entregó ayer el hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, luego de que su representado quedara bajo la medida cautelar de prisión preventiva al ser formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del caso Audios.

El imputado arriesga -junto con la abogada Leonarda Villalobos- al menos una pena de 18 años de cárcel.

La polémica se centró, en un principio, en el recinto penitenciario donde el imputado debía cumplir la medida cautelar más gravosa del sistema judicial chileno.

Politizar el caso

Luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictó la prisión preventiva, se dispuso que el acusado fuera internado en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, a pesar de que Juan Pablo Hermosilla había solicitado que el régimen sea cumplido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, lugar en el que se encuentran figuras de alta connotación pública privadas de libertad.

Bajo ese contexto, el abogado defensor de Luis Hermosilla sostuvo en conversación con Radio Infinita que «vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el Gobierno para evitar que se politice el caso«, acusando que el «ministerio de Justicia se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente«.

Declaraciones del Presidente

En esa misma entrevista, Juan Pablo Hermosilla aludió a los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien se refirió a la determinación del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El Presidente Boric señaló: «Acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla«.

Según Hermosilla, ante el tenor de declaración del Mandatario, la determinación del ministerio de Justicia «es una decisión política». «Nosotros tenemos derecho a que se nos trate igual que cualquier persona«, completó su punto.

Pide «abrir» el teléfono de Luis Hermosilla

Las declaraciones del abogado defensor no se limitaron ahí. De hecho, llamó a que se exhibieran los peritajes en torno al celular de su representado. Recordemos que a raíz de esa diligencia, el ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, fue detenido y formalizado por el delito de violación de secreto.

Llamó a «abrir» el teléfono celular de Luis Hermosilla, con el objetivo de que «veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla. Veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla«.

«Lo importante no son las filtraciones. Cuando ya entramos en la parte judicial, lo importante es lo que pasa en las audiencias judiciales, porque en el resto no solo no hay ningún control, sino que yo tengo la impresión de que esto se ha ido transformando en una especie de cacería de brujas«, afirmó.

Con todo, preguntó de forma retórica: «¿Alguien no sabía que en Chile se hacía lobby para el nombramiento de los jueces? Todos sabían«.

«Funa»

Al tenor de las declaraciones del jefe de Estado se sumaron los ministro de Justicia e Interior, Luis Cordero y Carolina Tohá, quien afirmó que «el Presidente está diciendo lo que dice todo Chile, que la justicia debe ser la misma para todos«.

Más tarde, el abogado defensor continuó con sus dichos.

Señaló que «tenemos en contra al Ministerio Público, tenemos al Servicio de Impuestos Internos, tenemos el Consejo de Defensa del Estado, tenemos a parlamentarios y ahora se ha agregado el Presidente de la República, que interfiere con la causa, la ministra del Interior y el ministro de Justicia. Entonces esto ya parece una funa. Esto debilita el objetivo que creo que todos debiéramos tener, el objetivo que todos debiéramos tener es que el sistema salga fortalecido«.

Carga contra el ministro de Justicia

Juan Pablo Hermosilla cargó particularmente contra Cordero, señalando que «es inaceptable que el Presidente de la República, la ministra del Interior y que el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales, no se respete el artículo sexto, no se respeten las normas«.

Hermosilla también acusó al secretario de Estado de «ironizar» y de responder con sarcasmo por el trabajo que ha desempeñado como defensor de su hermano.

«Yo lo tomo tan personal en particular con el ministro de Justicia porque él es abogado y está obligado a solo actuar dentro de los márgenes constitucionales y no le reconozco el derecho a responderme con sarcasmo, sino que me va a obligar a recordar donde trabajaba él antes, en qué oficina trabajaba y las operaciones del punto de vista legales en que él participó junto con su oficina defendiendo a sus clientes«, enfatizó.

«Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo»

El representante de Luis Hermosilla continuó con su alocución acusando que «desde luego hay un principio moral que se ha roto«.

En ese sentido, afirmó que «los matones golpean a la gente cuando está en el suelo. Eso no se hace. Salir a celebrar la prisión de una persona yo no lo hago ni en los casos de abuso sexual o violación de una persona«, complementó.

