A raíz de una fiscalización, la Contraloría General de la República detectó saldos sin rendir por parte de reparticiones del Ministerio de Educación (Mineduc), por un total que supera los $78 mil millones. Además, se detectó siete receptores de los traspasos se encuentran fallecidos, con un saldo sin rendir de $33 millones.

De acuerdo al informe, la fiscalización tuvo por finalidad revisar la integridad del proceso de revisión de la rendición de cuentas que efectúa la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana respecto de los recursos transferidos por ella.

Asimismo, «verificar si la entidad mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos transferidos», durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y al 31 de diciembre de 2023, análisis que para algunos casos considera años anteriores.

Así, la Contraloría Regional efectuó en primera instancia, un análisis extracontable de la cuenta contable N° 12106 «Deudores por transferencia reintegrables», advirtiéndose que la Seremi de Educación mantiene y controla en su contabilidad los traspasos de fondos realizados por esa entidad pública, entre los años 2007 y 2023 y los efectuados por la Subsecretaría de Educación, entre los años 2016 y 2023, los cuales, al 31 de diciembre de 2023 presentan saldos sin rendir por montos ascendentes a $2.888.393.255 y $75.849.011.589, respectivamente.

A raíz de estos hallazgos, la Contraloría anunció que instruirá un procedimiento sumarial, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que deriven de los hechos. Además, remitirá los antecedentes y respaldos correspondientes, al Consejo de Defensa del Estado «para los fines que esa repartición estime pertinente».

Detalle de los hallazgos de Contraloría

Así, considerando las rendiciones hechas por la Seremi de Educación entre los años 2007 al 2023, se constató además que 30 beneficiarios rindieron sus gastos sin que se registre el monto rendido ni el acto administrativo que dé cuenta de su aprobación, reflejándose iguales cifras entre el saldo sin rendir y el monto del convenio, correspondiente a $260.395.800, al 31 de diciembre de 2023.

Igual situación se constató para el caso de los recursos traspasados por la Subsecretaría de Educación, esto es, 349 beneficiarios que rindieron sus gastos, por un monto de $1.557.765.995.

Respecto de las transferencias efectuadas por la Seremi para la ejecución de proyectos y/o programas, se advirtió, que, al 31 de diciembre de 2023, estas presentan un saldo total pendiente por rendir de $1.524.722.979. «Sobre el particular, y dado el tiempo transcurrido, se constató que no existen antecedentes que permitan determinar el estado actual de las rendiciones, debido a que la unidad revisora de la Seremi de Educación informó que no cuentan con documentación a la vista de las rendiciones de esos fondos», señala el informe.

Del análisis a los convenios colaborativos cuyos fondos fueron transferidos por la Subsecretaría de Educación, en los años 2016 y 2017, todos ellos controlados por la Seremi de Educación, «se constató que 24 sostenedores beneficiarios se encuentran en ‘Proceso de rendición’ por parte de la Seremi, presentándose en su análisis extracontable saldos sin rendir ascendentes a un total de $5.142.975.185 al 31 de diciembre de 2023».

Esto, señala el documento, «teniendo presente que tres de los sostenedores que se encuentran en proceso de revisión de sus gastos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública -FAEP-, ya no existen por cuanto el servicio educativo fue traspasado a los Servicios de Educación Pública Gabriela Mistral y/o Barrancas».

Del examen efectuado a los saldos sin rendir, que mantiene la Seremi en su análisis extracontable, se constató que en el año 2021 hubo una disminución significativa de ellos, toda vez que en esa entidad se efectuaron diversos ajustes (mayoritariamente rebajas) a la citada cuenta contable N° 12106 por un total de $59.118.071.928, sin que conste la revisión y su posterior aprobación de las rendiciones correspondientes.

En la revisión, se advirtió también la falta de identificación de dos receptores de los fondos que permanecen sin rendir al 31 de diciembre de 2023 por un total de $977.599.317, advirtiéndose que la Seremi desconoce quién debe ser la unidad que revisa, aprueba y/o rechaza la rendición de estos fondos.

Siete beneficiarios fallecidos y falencias en planilla Excel

Revisados los beneficiaros de los proyectos y/o programas de recursos transferidos por la Seremi, se constató que, al 31 de diciembre de 2023, siete receptores beneficiarios se encuentran fallecidos y mantienen un saldo sin rendir por un total de $33.821.505, «habiendo transcurrido en el caso más significativo, en relación con el R.U.T 6.977.XXX-X hasta 4.346 días desde la entrega de recursos y la data de fallecimiento».

Asimismo, analizada la base de datos que la entidad maneja en planilla Excel, sobre para el control financiero contable de la cuenta antes señalada, se constataron diversas debilidades de control por parte del servicio examinado.

«En dicha planilla se presentan omisiones de datos, tales como, falta de información respecto del monto de la transferencia y nombre de la entidad receptora de fondos, unidad revisora de las rendiciones, fecha de la rendición realizada por el beneficiario, monto de la rendición, entre otros», detalla el informe.

/psg