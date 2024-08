La polémica abierta entre Juan Pablo Hermosilla, defensa de Luis Hermosilla y el Ejecutivo, tras la frase del Presidente Gabriel Boric -en la que ‘valoró’ la prisión preventiva de abogado imputado-, tomó durante la tarde ribetes más personales. El abogado defensor ingresó un recurso de amparo contra el Gobierno, acusando de «politizar» el caso protagonizado por su hermano, y de que el Ministerio de Justicia «se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente».

Desde el Congreso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió al emplazamiento, y junto con dar lectura a parte del recurso de Hermosilla, afirmó que en el texto se reconoce una «comunicación ilegal», en el intento que hizo el abogado para que su hermano fuera al anexo Capitán Yáber y no a Santiago 1, donde ahora permanece. La trama se fue tornando más personal, y Hermosilla ha sido particularmente crítico con Cordero.

De hecho, ayer, en su réplica ante los medios, lo reconoció abiertamente. «Yo lo tomo tan personal en particular con el ministro de Justicia porque él es abogado y está obligado a sólo actuar dentro de los márgenes constitucionales y no le reconozco el derecho a responderme con sarcasmo, si no, me va a obligar a recordar donde trabajaba él antes, en qué oficina trabajaba y las operaciones del punto de vista legales en que él participó junto con su oficina defendiendo a sus clientes», comentó.

Y agregó: «Si él quiere ponerse rudo conmigo, veamos la historia de cada uno. Yo tengo una historia a la vista en materia de derechos humanos (…) Tengo más de 40 años de abogado y tengo una historia de consecuencia, no soy perfecto, pero tengo una historia y quiero conocer cuál es la del ministro si quiere empezar a debatir conmigo». Esta mañana, el ministro fue consultado en Radio Universo en torno a los emplazamientos personales que recibió, pero descartó profundizar en la materia.

«Mi trayectoria profesional y universitaria es conocida, y en segundo lugar, no me corresponde, en el rol institucional en que yo me encuentro, es responder calificaciones personales, no lo hago en este caso y no lo hecho en este caso tampoco», planteó.

Trayectoria de Juan Pablo Hermosilla

El flanco entre el abogado Juan Pablo Hermosilla y el ministro de Justicia, de todas formas, dio pie para la revisión de sus trayectorias. La arremetida de Hermosilla -luego que se confirmara que su hermano finalmente sería trasladado a Capitán Yáber-, la hizo afuera de su estudio «Hermosilla & Compañía», ubicado en Vitacura, del cual es socio fundador desde 1997. El abogado de 63 años posee una larga trayectoria familiar en la profesión legal. Estudió en la Universidad Católica, desde donde se tituló en 1984, mientras que desde 1990 es profesor titular de derecho penal en la Universidad Diego Portales.

Hermosilla, quien ha señalado en varias oportunidades que es «de izquierda» y que «votó por el Presidente Gabriel Boric», ha centrado su carrera en litigios de ala complejidad y que involucran a varios nombres reconocidos de distintas esferas, especialmente, ligadas a la centroizquierda, nexo que se inició por la década del ’80, cuando fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad.

Por cierto, el nombre de la ex Presidenta, Michelle Bachelet, es uno de los más destacados en la trayectoria de los casos de Juan Pablo Hermosilla, quien la defendió en distintas instancias en sus dos gobiernos. De hecho, fue su representante en la querella contra la revista Qué Pasa, a raíz del bullado Caso Caval (2016).

Juan Pablo Hermosilla también representó a los sobrevivientes de Karadima, y es director de la Fundación para la Confianza, presidida por José Andrés Murillo. Cuando estalló el caso Audio, específicamente tras la filtración del registro que hizo la abogada Leonarda Villalobos -también en prisión preventiva-, Hermosilla anunció que tomaría la defensa de su hermano. «En base a escuchar a mi hermano, y en base de revisar la grabación que ustedes conocen, y revisar los antecedentes yo creo que hubo delitos, pero esa es mi opinión», agregando que «yo creo que puede haber habido delitos de cohecho», dijo en esa oportunidad.

Ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Luis Cordero, asumió en su cargo en enero de 2023, tras la salida de su predecesora, Marcela Ríos, en medio de la polémica por los indultos. Cordero es licenciado en Ciencias Jurídicas (Universidad La República), magíster en Derecho Público (Universidad de Chile) y doctor en Derecho (Universidad de Lleida).

Cordero también tiene trayectoria en la docencia, específicamente en Derecho Administrativo, y como investigador senior del Centro de Regulación y Competencia de la misma Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hasta su nombramiento, Cordero se desempeñaba como socio de la oficina de abogados Ferrada Nehme, donde dirigía el área de Derecho Público y Gobierno. Se incorporó en enero de 2010, y se hizo socio en marzo de 2012, donde obtuvo un 8% de los derechos sociales del bufete, aunque más tarde permaneció en la oficina como persona natural. Cordero enfrentó en 2016 un sumario administrativo, tras ser denunciado por plagio académico, por parte de tres profesores; en concreto, se le acusaba de diez situaciones donde presuntamente habría copiado, de manera textual, el trabajo de otros autores, para plasmarlos en dos de sus libros. El sumario determinó la suspensión de su empleo como académico de la U. de Chile, durante dos meses, y la sanción de 50% de su sueldo.

