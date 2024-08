El senador y líder de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó la mañana de este viernes las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien este martes valoró la medida cautelar decretada en contra del abogado Luis Hermosilla.

“Acaban de enviar a la cárcel, en prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla (…) “Yo creo que es importante decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias también hay que enfrentarla con mucha dureza y acá no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos”.

Esas fueron las palabras del Mandatario en una actividad púbica, luego de que 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijara prisión preventiva contra el conocido penalista. Los dichos del Presidente fueron recibidos automáticamente con aplausos por los asistentes al evento. Sin embargo, minutos después comenzaron a llegar las críticas del mundo político, e incluso, del defensor -y hermano- de Hermosilla.

Esta jornada, el timonel de RN se sumó a estas críticas. “A mí me parece que las palabras del Presidente fueron equivocadas, porque justamente lleva una causa judicial hacia el lado que no debe llevarse, que es intentar juzgar a una persona por su condición, por ser poderoso o no ser poderoso, por tener plata o no tener plata, por ser de aquí, por ser de allá”, dijo Galilea en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

“Lo que le corresponde al Presidente de la República, y me aplico la regla a mí mismo como senador y se la aplico a todos los que estamos en este tipo de roles, es generar las condiciones para que, en este caso, el juez de garantía, el tribunal oral en lo penal, el Ministerio Público, y todos quienes interactúan en la causa, la Policía de Investigaciones, tengan la tranquilidad y las condiciones para hacer correctamente todo lo que a ellos les corresponde en un juicio tan delicado. Por lo tanto, a mí me parece que las palabras del Presidente no son conducentes a ello, sino que al contrario”, agregó.

En esa línea, sostuvo que “basta ver con lo que pasó después de sus declaraciones, que nunca más se habló ni de lavado de activos, ni de sobornos, ni de cohechos, ni nada, sino que ya se empezó a hablar sobre con quién ha hablado en la vida Luis Hermosilla”.

Por eso, el senador enfatizó que estos “temas de tanta connotación pública, como es el que se ha conocido, tienen que ser particularmente bien llevados desde todo punto de vista. Y por tanto, el Presidente no debe hacer declaraciones como las que hizo y nadie debe tirarse por ese camino, porque finalmente lo que se hace es entorpecer y que empiecen a jugar otros elementos que no son los estrictamente jurídicos para intentar o sancionar según el interés de algunos o absolver según el interés de otros”.

