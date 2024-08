Esta semana se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.693, la que permitirá que los próximos comicios de octubre, en donde el país votará por alcaldes, gobernadores, consejeros regionales y concejales, se realicen en dos días.

La ley tenía por objetivo enfrentar uno de los desafíos de estas elecciones: el voto obligatorio, además de la ya implementada con anterioridad, inscripción automática. Hecho que también estuvo acompañado por el comienzo legal de las campañas electorales.

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, sostuvo que otra novedad, además de que las personas tendrán que concurrir a las urnas el día 26 o 27 de octubre, es que el lápiz que se utilizará será de pasta.

En cuanto a los vocales de mesa, Tagle comentó que esta nueva regulación contempla «como norma permanente que los vocales designados deberán cumplir esta labor en dos procesos electorales generales consecutivos, incluidas sus segundas vueltas», a quienes se les remunerará con $28.284 por día siempre que efectivamente ejerzan esta función.

Las elecciones son obligatorias, es decir, quien no concurra a sufragar, será sancionado con una multa de $33.000. Sin embargo, esta sanción no será aplicada a quienes se encuentren enfermos durante las elecciones, fuera del país o a más de 200 kilómetros de su local de votación, o a quienes no puedan cumplir con su indicación por otro impedimento, el que deberá estar debidamente acreditado ante el juez de policía local.

Acerca de quienes deben trabajar durante ese fin de semana, Tagle aclaró que «ningún empleador podrá exigir algún trabajo que impida al elector votar», indicando que la ley recién publicada permite a los trabajadores «ausentarse durante 3 horas a fin de que puedan sufragar o excusarse según corresponda, sin descuento de remuneración».

Tanto el sábado 26 como el domingo 27 de octubre serán feriados legales, pero no irrenunciables. Cuya restricción, aclararon, es el N°7 del artículo 38 del Código del Trabajo, el que prohíbe el funcionamiento de centros comerciales administrados bajo una misma razón social en los días de elecciones. Lo anterior, se aplicará solo el día domingo 27 de octubre.

Además, se refirió a la conocida ley seca, la que impide la venta de alcohol durante los días de elección. Esta medida fue eliminada de forma permanente.

Campaña electoral

Este miércoles comenzó el periodo legal de campaña electoral, el que durará hasta el jueves 24 de octubre. En este caso, desde el Servel aclararon que la ley establece que las plataformas digitales y las redes sociales deberán informar, como los otros medios de comunicación, al Servel la identidad y montos involucrados con la propaganda electoral.

«El régimen que tienen las radios, diarios, etc., se extiende a las redes sociales y plataformas de internet, en materia de informar las contrataciones de propaganda», explicó.

Desconfianza y seguridad

En cuanto a la seguridad de las elecciones y la desconfianza que genera, en algunas personas, una elección en dos días, Tagle indicó que estas sospechas son «muy tradicionales» pero «completamente infundadas».

«Tal como en las elecciones de mayo 2021, para estas elecciones en dos días se pondrá en marcha el completo protocolo para la custodia de votos, urnas y útiles electorales, contenido en un instructivo que este miércoles ya aprobó unánimemente el Consejo Ejecutivo del Servicio Electoral», informó.

Así, explicó que el primer día «las mesas cerrarán a las 18.00 horas, siempre que no haya electores esperando para sufragar». En ese momento, se levantará un acta de cierre, el que indicará la cantidad de electores que han votado.

Luego se aplicará una cinta adhesiva alrededor de las urnas, con un sello especial (de ser retirado, deja una prueba evidente y no es posible volver a pegarlo), las que posteriormente serán entregadas al delegado de la Junta Electoral y almacenadas dentro de una sala con control de acceso, llaves y sellos especiales que pondrá el delegado en las puertas y ventanas.

Estas salas quedarán con custodia de las Fuerzas Armadas o personal de Carabineros durante la noche. Además, podrán permanecer en el local de votación: un asistente del delegado, personal del Servel y apoderados generales de los partidos.

El domingo, a las 07.00 horas, será el delegado quien abrirá la sala y entregará el material a los respectivos vocales de mesa, quienes deben revisar los sellos, para luego continuar con el proceso de votación.

/psg