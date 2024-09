El presidente del Senado, el senador José García Ruminot (RN), se refirió este domingo al caso Audio, asegurando que al igual que la ciudadanía, él también respalda el actuar del Ministerio Público en la investigación que lleva a cabo, aunque dentro de sus atribuciones legales y constitucionales. Asimismo, respaldó al exministro del Interior, Andrés Chadwick, de quien afirmó tener una imagen positiva y conocer hace 30 años.

Las declaraciones del legislador de Renovación Nacional (RN) las emitió en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, luego que esta jornada, el timonel de la tienda opositora, senador Rodrigo Galilea, defendiera la relación entre el exministro Andrés Chadwick y el influyente penalista que cumple prisión preventiva, tras ser imputado por lavado de activos, soborno y delitos tributarios.

“Yo conozco a Andrés Chadwick y nunca lo he visto hacer algo que merezca ninguna recriminación moral. Y, por tanto, yo en esto opero, como opero respecto de cualquier persona. Yo entrego mi total presunción de que la persona es inocente, es honrada, es honesta. Y no porque él haya sido compañero de universidad de Luis Hermosilla, yo voy a empezar a criticar y a tejer todo tipo de sospechas sobre él”, había señalado previamente Galilea.

Cabe destacar que en el contexto de la investigación se revelaron pagos por sobre 190 millones de pesos de Hermosilla al exsecretario de Estado, asunto que Chadwick indicó que está plenamente justificado.

“Corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020″, señaló en una declaración. Otro antecedente son los 30 mil euros que según declaró Hermosilla habrían sido facilitados por Daniel Sauer para gestionar el pago al abogado alemán Kai Ambos por la elaboración de un informe para la defensa de Chadwick cuando fue acusado constitucionalmente.

En ese contexto, el senador García planteó respecto del exministro del Interior que “yo conozco a Andrés Chadwick más de 30 años, llegamos juntos a la Cámara de Diputados, siempre lo he visto actuar correctamente. No me parece a mí que sea una persona que esté inmiscuida en asuntos turbios o que haya reproches que hacerle. Nunca he conocido una situación que le pueda hacer algún reproche de ninguna naturaleza”.

Pese a ello, afirmó que es necesario investigar cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito. “Me parece de toda justicia señalar lo que yo he conocido de Andrés Chadwick y la impresión que siempre me he formado de él, que es positiva”, agregó.

En ese sentido, también fue consultado en torno a las declaraciones de su par y correligionario Rodrigo Galilea, planteando que “no me quedó la impresión que él se oponga a que estos antecedentes sean públicos. Él dijo que hay garantías constitucionales respecto de la vida privada de las personas y que eso naturalmente se tiene que respetar, pero que todo lo que sea delito o que pueda constituirse, tiene que investigarse y conocerse. Estamos todos en la misma disposición, aquí nadie está por tapar nada”.

“Yo creo que en esto, a mí me parece que la tarea que lleva adelante el Ministerio Público en las investigaciones, la ciudadanía respalda, la ciudadanía quiere que se sepa, quiere que las investigaciones sean exitosas, quiere que no se tape nada y yo quiero expresar mi confianza en el Ministerio Público, yo creo de verdad que ellos han tenido y van a tener la capacidad de hacer claridad, naturalmente dentro del cumplimiento de sus atribuciones, de sus obligaciones, del cumplimiento de la ley y las garantías constitucionales”, sostuvo el presidente del Senado respecto al marco de la investigación que ha vinculado a distintas autoridades.

“La ciudadanía siente que hay corrupción en todas partes, de que no se puede confiar en nadie, que todos son iguales, en fin, por lo tanto, creo que esa es la parte más negativa de todo lo que ha ocurrido”, aseguró respecto al contexto de la investigación.

Politización del caso Audios

Asimismo, la máxima autoridad de la Cámara Alta abordó las declaraciones emitidas durante la semana por el Presidente Gabriel Boric, quien sin pregunta de por medio, se refirió al caso durante una actividad en Lo Prado.

En la instancia, Boric afirmó que “acaban de enviar a la cárcel, en prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, señor Hermosilla. Es importante decirle a todo el pueblo de Chile que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado; a la corrupción al narcotráfico, al tráfico de influencias también hay que enfrentarlas con mucha dureza. Acá no puede haber ciudadanos de segunda clase y acá la justicia y la ley debe ser igual para todos. Por eso es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, lo que despertó los aplausos del público presente.

Requerido sobre si el Mandatario contribuyó a la politización del caso, el senador García aseguró que “yo tengo la impresión que sí, porque él es el Presidente de la República y todos nosotros sabemos que tenemos que ser súper cuidadosos cuando parten estas investigaciones”.

“Incluso como ha ocurrido cuando hay una prisión preventiva, porque muchas veces sucede que en la medida que transcurren los procesos, ello puede no constituir una condena, entonces yo creo que más que nadie el Presidente de la República debe garantizar a todo el país el fiel cumplimiento de la Constitución”, afirmó García, quien agregó que “es bien probable que él se haya dejado llevar por el clima que se genera en la opinión pública”

“Desde mi punto de vista sí” dijo García respecto a si las declaraciones fueron “imprudentes”. No obstante, planteó el mismo reparo para los parlamentarios y otras autoridades que reaccionan a distintos fallos de la justicia.

“Si es algo que nos conviene a nuestros intereses electorales o del sector, aplaudimos o si no salimos a criticar. Entonces, yo creo que todos, todos (…) tenemos que ser cuidadosos a cómo reaccionamos frente a las decisiones del Poder Judicial”, sentenció.

